В Сети показали, в каком особняке живут родители Кейт Миддлтон

Элитный особняк Кэрол и Майкла Миддлтон находится в поселке Баклбери.

В Сети рассекретили, как выглядит интерьер особняка родителей герцогини Кембриджской в поселке Баклбери, что находится в 45 минутах езды от Лондона. Элитный дом в георгианском стиле Кэрол и Майкл Миддлтон приобрели в 2012 году за 4,7 миллиона фунтов стерлингов.

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На опубликованных снимках видно, что поместье оформлено в светлых тонах. В нем есть семь спален, пять гостиных, столовая с камином 17-го века, библиотека, бассейн, теннисный корт и огромный сад.

Особняк родителей Кейт Миддлтон instagram.com/_duchesskatemiddleton

Кроме того, на одном из видео в Инстаграм брат Кейт Миддлтон Джеймс засветил внутренний дворик дома с серым обеденным столом на улице и различными кустами. В ролике также показаны растения лианы на задних стенах здания.

Отметим, что мама и отец Кейт Миддлтон покинули свой особняк Oak Acre в том же поселке, так как не чувствовали себя там в безопасности. Предыдущий дом за 1,5 миллиона фунтов стерлингов был слишком заметным для прохожих.

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