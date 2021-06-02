Мэттью Перри разорвал помолвку с 29-летней возлюбленной
Известный канадско-американский актер Мэттью Перри, который прославился ролью Чендлера Бинга в сериале «Друзья», вернулся к холостяцкой жизни. 51-летняя знаменитость расстался со своей молодой невестой Молли Гурвиц. Об этом артист объявил в комментарии для издания People.
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Перри и 29-летняя агент и продюсер Гурвиц встречались три года. В ноябре 2020-го Мэттью сообщил СМИ, что он обручился с Молли. Однако, теперь спустя полгода стало известно о разрыве пары.
«Иногда что-то просто не получается, и это один из тех случаев. Я желаю Молли всего наилучшего», - лаконично высказался актер.
Отметим, что Мэттью Перри никогда не был женат. Самые длинные отношения у актера были с актрисой Лиззи Каплан с 2006 по 2012 год. Также в средине 90-х артист встречался с Джулией Робертс.
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