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Елизавете II вручили цветы, названые в честь ее покойного мужа

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По случаю 100-летия принца Филиппа королеве Елизавете II подарили новый сорт роз.
Елизавете II вручили цветы, названые в честь ее покойного мужа
Елизавете II вручили цветы, названые в честь ее покойного мужа
instagram.com/theroyalfamily

В четверг, 10 июня, супругу Елизавете II, принцу Филиппу могло бы исполнится 100 лет. Однако, герцог Эдинбургский не дожил до юбилея два месяца.

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Королевская семья решила почтить память принца в день его рождения. Герцоги Кембриджские, принц Чарльз и принцесса Евгения поделились архивными снимками покойного отца и дедушки.

Кроме того, накануне 100-летия герцога Эдинбургского его жене вручили необычный подарок. В честь принца Филиппа назвали новый сорт роз, которые вырастили в Виндзорском дворце. Цветы темно-розового цвета преподнес Елизавете II президент Королевского садоводческого общества Кейт Вид.

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Теги: принц Филипп, Елизавета II, королевская семья, новый сорт, розы
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Источник: ivonа bigmir)net

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