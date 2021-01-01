По случаю 100-летия принца Филиппа королеве Елизавете II подарили новый сорт роз.

Елизавете II вручили цветы, названые в честь ее покойного мужа instagram.com/theroyalfamily

В четверг, 10 июня, супругу Елизавете II, принцу Филиппу могло бы исполнится 100 лет. Однако, герцог Эдинбургский не дожил до юбилея два месяца.

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Королевская семья решила почтить память принца в день его рождения. Герцоги Кембриджские, принц Чарльз и принцесса Евгения поделились архивными снимками покойного отца и дедушки.

Кроме того, накануне 100-летия герцога Эдинбургского его жене вручили необычный подарок. В честь принца Филиппа назвали новый сорт роз, которые вырастили в Виндзорском дворце. Цветы темно-розового цвета преподнес Елизавете II президент Королевского садоводческого общества Кейт Вид.

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