Как королевская семья поздравила герцогов Сассекских с рождением дочери

4 июня принц Гарри и Меган Маркл во второй раз стали родителями.

В воскресенье, 6 июня, принц Гарри и Меган Маркл в официальном заявлении на сайте своей организации Archewell сообщили о рождении еще одного ребенка. Герцоги Сассекские во второй раз стали родителями 4 июня. У супругов родилась девочка, которая получила имя Лилибет Диана. Малышку назвали в честь прабабушки Елизаветы II и покойной бабушки принцессы Дианы.

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Королевская семья решила публично поздравить принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери. Так, на официальной странице принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон появился черно-белый кадр одной из недавних фотосессий герцогов Сассекских. В описании к снимку дядя и тетя новорожденной Лилибет Дианы поздравили ее родителей и брата Арчи с пополнением в семье.

«Мы все в восторге от радостной новости о рождении малышки Лили. Поздравляем Гарри, Меган и Арчи», - написали герцоги Кембриджские.

В Инстаграм-аккаунте Кларенс-хауса также появилось трогательное поздравление от новоиспеченного дедушки, принца Чарльза и его жены Камилы.

«Поздравляем Гарри, Меган и Арчи с рождением малышки Лилибет Дианы 🎊 Желаем им всем всего лучшего на данный момент», - говорится в сообщении.

На официальной странице королевской семьи было обнародовано поздравление от Елизаветы II и других родственников. Отметим, что для королевы Лилибет Диана стала одиннадцатой правнучкой.

«Поздравляем герцога и герцогиню Сассекских с рождением Лилибет Дианы! Королева, принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская, а также герцог и герцогиня Кембриджские в восторге от этой новости. Лилибет - одиннадцатый правнук Ее Величества», - написано в публикации.

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