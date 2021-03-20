До и после: Василиса Фролова поделилась трогательными фото

7 марта популярная медиа-персона впервые стала мамой.

Звезда не боится предрассудков и делится милыми фото своего малыша достаточно часто в своем Instagram.

Последнем фото, которое Василиса разместила, был коллаж. На нем она совместила 2 фотографии, где она запечатлена в одном и том же месте, в одной и той же одежде, но в разное время.

На первом фото Василиса позирует на последних неделях беременности. А на втором на ней все тот же домашний клетчатый костюм, но на руках уже Василиса держит своего сына, Родиона.

Василиса Фролова поделилась трогательными фото https://www.instagram.com/vasyafrolova/

Снимки звезды светятся натуральной красотой. Волосы на обеих фотограиях собраны в аккуратный пучок, отсутствует косметика.

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“Before/After“ – так подписала свое фото ведущая в Инстаграм. А в Фейсбуке рассекретила, сколько же времени прошло между первым и вторым фото. “2 тижня різниці“ - так подписала она аналогичный коллаж там.

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