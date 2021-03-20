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До и после: Василиса Фролова поделилась трогательными фото

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7 марта популярная медиа-персона впервые стала мамой.
Василиса Фролова поделилась трогательными фото
Василиса Фролова поделилась трогательными фото
https://www.facebook.com/vasilisa.frolova

Звезда не боится предрассудков и делится милыми фото своего малыша достаточно часто в своем Instagram. 

Последнем фото, которое Василиса разместила, был коллаж. На нем она совместила 2 фотографии, где она запечатлена в одном и том же месте, в одной и той же одежде, но в разное время.

На первом фото Василиса позирует на последних неделях беременности. А на втором на ней все тот же домашний клетчатый костюм, но на руках уже Василиса держит своего сына, Родиона. 

 

Василиса Фролова поделилась трогательными фото
Василиса Фролова поделилась трогательными фото
https://www.instagram.com/vasyafrolova/

 

Снимки звезды светятся натуральной красотой. Волосы на обеих фотограиях собраны в аккуратный пучок, отсутствует косметика. 

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“Before/After“ – так подписала свое фото ведущая в Инстаграм. А в Фейсбуке рассекретила, сколько же времени прошло между первым и вторым фото. “2 тижня різниці“ - так подписала она аналогичный коллаж там. 

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Теги: Василиса Фролова, беременность, коллаж
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Источник: ivоna bigmir)net

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GreenPeace!    20.03.2021, 14:44
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GreenPeace!
За какого-то националиста замуж выскочила.
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