43-летняя Василиса Фролова рассекретила отца будущего ребенка

Беременная ведущая Василиса Фролова откровенно рассказала о личной жизни.

Известная украинская ведущая, фотомодель и актриса Василиса Фролова, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, впервые заговорила об отце своего будущего первенца.

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В интервью Кате Осадчей для программы “Світське життя“ 43-летняя телезвезда рассекретила, что она в отношениях с известным телевизионным продюсером. Однако имя возлюбленного Василиса пока держит в секрете.

“Это действительно прочные отношения, которые начались с беременности. Он - известный телевизионный продюсер“, - призналась Фролова.

Кроме того, ведущая опровергла слухи о том, что якобы сделала ЭКО. И добавила, что беременность была незапланированной и ей очень нравится быть в положении.

“Странная ситуация, что все вокруг говорят о моем возрасте и намекают, что поздно. Ты не представляешь, насколько чувствую себя сказочно. Я по улице гуляю с собакой и улыбаюсь, мне все люди улыбаются в ответ. Я всегда хочу делиться своим счастьем и меня распирает гормон окситоцин. Почему вы мне раньше не говорили, что это так круто?“, - поделилась эмоциями будущая мама.

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