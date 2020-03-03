Кейт Миддлтон в роскошном наряде посетила ирландский бар

Во время официального визита в Ирландию герцоги Кембриджские посетили музей пива "Гиннесс".

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Во вторник, 3 марта, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон прибыли в Ирландию с официальным визитом. Супруги посетили несколько местных организаций и встретились с президентом страны Майклом Хиггинсом.

В конце дня Уильям и Кейт также побывали на приеме в баре “Гравитация“ при музее пива “Гиннесс“, где выпили по бокалу фирменного ирландского напитка.

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Отметим, что для похода в бар Миддлтон выбрала роскошный наряд. Она пришла на мероприятие в платье изумрудного цвета от бренда The Vampire's Wife. Свой образ герцогиня дополнила замшевыми черными туфлями, клатчем серебристого цвета и массивными серьгами. Принц Уильям появился на публике в костюме темно-синего цвета, белой рубашке с синим галстуком и в черных туфлях.

Ранее Кейт Миддлтон призналась, почему чувствует себя виноватой перед детьми.

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