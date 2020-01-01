Кейт Миддлтон призналась, почему чувствует себя виноватой перед детьми

Герцогиня Кембриджская дала откровенное интервью о материнстве.

Супруга британского принца Уильяма, Кейт Миддлтон впервые дала откровенное интервью о сложностях материнства. Герцогиня Кембриджская приняла участие в программе в программе Happy Mum, Happy Baby.

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Так, во время шоу Миддлтон призналась, что чувствует себя виноватой перед детьми, потому что не может проводит много времени с ними из-за исполнения королевских обязанностей.

“Да, все время чувствую себя виноватой. Например, сегодня Джордж и Шарлотта очень расстроились, что не я отвозила их утром в школу“.

Герцогиня отметила, что чувство вины - это вечная проблема матерей.

“У мам всегда найдется повод чувствовать себя виноватой. Я, например, всегда подвергаю сомнению свои собственные решения, суждения и тому подобное. Чувство вины появляется в тот момент, когда у тебя появляется ребенок“, - заявила Кейт.

Также жена принца Уильяма вспомнила, что была несчастной во время всех трех беременностей из-за токсикоза.

“Я чувствовала себя несчастной. Мне было очень плохо, я не ела то, что должна была есть, тем не менее моему организму удалось собрать силы, чтобы вырастить новую жизнь, и я считаю это настоящим чудом“, - поделилась Миддлтон.

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Кроме того, герцогиня Кембриджская призналась, что обожает гулять с детьми под открытым небом. Также будущая королева призналась, что хочет, чтобы у Джорджа, Шарлотты и Луи было такое же счастливое детство, как у нее.

“Мне больше по душе простые вещи, и я переживаю их сейчас вместе со своими детьми. При современном ритме жизни, возможность посидеть и посмотреть на огонь или дождь, доставляют огромное удовольствие. Делать все это вместе с детьми - это так разгружает!“, - рассказала герцогиня Кембриджская.

Ранее стало известно, сколько Кейт Миддлтон потратила на наряды в 2019 году.

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