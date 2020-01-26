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Елизавета II назначила принца Уильяма на новую королевскую должность

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Титул присваивается только на один год.
Принц Уильям и Елизавета II
Принц Уильям и Елизавета II
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Принц Уильям получил от королевы Елизаветы II титул лорда Верховного комиссара Генеральной Ассамблеи шотландской церкви. Об этом сообщается на официальной странице королевской семьи в Twitter.

Герцог Кембриджский Уильям будет представлять королеву Елизавету II на Генеральной Ассамблее шотландской церкви с 16 по 22 мая 2020 года.

В качестве лорда Верховного комиссара Уильяму необходимо будет выступить со вступительной и заключительной речью, а также доложить королеве о работе Ассамблеи.

Королева назначает своего представителя на Генеральной Ассамблее шотландской церкви каждый год. Предшественниками принца Уильяма были принцесса Анна и принц Чарльз.

Ранее мы писали, что НВО выпустит комедийный мультсериал о королевской семье Великобритании.

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Теги: Елизавета II, принц Уильям, титул
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