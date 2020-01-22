Герцоги Сассекские готовы судиться с папарацци за снимки из Канады - СМИ

Принц Гарри и Меган Маркл планируют подать в суд за фото, которые были сделаны без их соглашения.

Принц Гарри и Меган Маркл предупредили СМИ, что могут подать на них в суд за публикацию фотографий герцогини из Канаде. Об этом пишет Sky News.

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Так, недавно в Сеть попали снимки, сделанные во время прогулки Маркл в парке North Hill Regional Park. На кадрах жена принца Гарри запечатлена с восьмимесячным сыном Арчи, двумя собаками и в сопровождении двух охранников.

Меган заявила, что не давала согласия на съемку и обвинила папарации в харассменте. Также, по словам адвокатов герцогов Сассекских, журналисты караулят пару перед въездом на их частную территорию. Юристы уверены, что фотографы хотят заснять, что происходит внутри дома британского принца и его супруги.

Напомним, ранее принц Гарри прокомментировал отказ от титула.

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