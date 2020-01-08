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НВО выпустит комедийный мультсериал о королевской семье Великобритании

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Основой для будущей ленты станут мемы о принце Джордже писателя Гари Джанетти.
НВО выпустит комедийный мультсериал о королевской семье Великобритании
НВО выпустит комедийный мультсериал о королевской семье Великобритании
Getty Images

Стриминговая платформа HBO Max заявила о планах выпустить комедийный мультсериал о королевской семьи Великобритании. Анимационная лента получит название “Принц“. Об этом сообщает Deadline.

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Сюжет сериала будет основан на мемах о старшем сыне принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принце Джордже. Автором забавных изображений является писатель и продюсер Гари Джанетти. В своем Instagram-аккаунте Гари комментировал новости о членах монаршей семьи от имени 6-летнего принца. Отметим, что Джанетти будет озвучивать Джорджа в мультсериале.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“For what?”

Допис, поширений Gary Janetti (@garyjanetti)

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Также в озвучивании комедийной ленты примут участие такие известные актеры: Орландо Блум (сыграет принца Гарри), Кондола Рашад (озвучит Меган Маркл), Люси Панч (исполнит роль Кейт Миддлтон), Том Холландер (подарит свой голос принцу Филиппу и принцу Чарльзу), Фрэнсис Де Ла Тур (озвучит Елизавету II) и Иван Реон (в роли принца Уильяма).  Также в мультике появится дворецкий Джордж Оуэн, которого озвучит Алан Камминг. Производством мультсериала “Принц“ займется 20th Century Fox Television.

HBO Max

Ранее Кейт Миддлтон заявила, что принц Уильям больше не хочет детей.

 

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Теги: королевская семья Британии
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Источник: Ivоna bigmir)net

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