НВО выпустит комедийный мультсериал о королевской семье Великобритании

Основой для будущей ленты станут мемы о принце Джордже писателя Гари Джанетти.

Стриминговая платформа HBO Max заявила о планах выпустить комедийный мультсериал о королевской семьи Великобритании. Анимационная лента получит название “Принц“. Об этом сообщает Deadline.

Читай также: Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мероприятие с другой парой: Кто занял место Сассекских

Сюжет сериала будет основан на мемах о старшем сыне принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принце Джордже. Автором забавных изображений является писатель и продюсер Гари Джанетти. В своем Instagram-аккаунте Гари комментировал новости о членах монаршей семьи от имени 6-летнего принца. Отметим, что Джанетти будет озвучивать Джорджа в мультсериале.

Читай также: Герцоги Сассекские готовы судиться с папарацци за снимки из Канады - СМИ

Также в озвучивании комедийной ленты примут участие такие известные актеры: Орландо Блум (сыграет принца Гарри), Кондола Рашад (озвучит Меган Маркл), Люси Панч (исполнит роль Кейт Миддлтон), Том Холландер (подарит свой голос принцу Филиппу и принцу Чарльзу), Фрэнсис Де Ла Тур (озвучит Елизавету II) и Иван Реон (в роли принца Уильяма). Также в мультике появится дворецкий Джордж Оуэн, которого озвучит Алан Камминг. Производством мультсериала “Принц“ займется 20th Century Fox Television.

HBO Max

Ранее Кейт Миддлтон заявила, что принц Уильям больше не хочет детей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.