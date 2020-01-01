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Школу детей герцогов Кембриджских закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус

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В школе Thomas' Battersea объявили двухнедельный карантин.
Школу детей герцогов Кембриджских закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус
Школу детей герцогов Кембриджских закрыли на карантин из-за подозрения на коронавирус
Getty images

В лондонской элитной школе Thomas' Battersea, где учатся дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, объявили двухнедельный карантин из-за подозрения на распространения коронавируса. Об этом пишет The Daily Mail.

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Как сообщает издание, причиной такого решения учебного заведения стало то, что четверо учеников школы вернулись с каникул в Италии, где недавно была зафиксирована вспышка коронавируса. Пока симптомов болезни у детей не наблюдается.

Отмечается, что эти две недели отсутствия занятий принцесса Шарлотта и принц Джордж проведут со своими родителями.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми
Getty images

Ранее Кейт Миддлтон призналась, почему чувствует себя виноватой перед детьми.

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Теги: Кейт Миддлтон, Принц Уильям, принцесса Шарлотта, принц Джордж, Короновирус
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Источник: Ivоna bigmir)net

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