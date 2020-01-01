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Сестра Меган Маркл рассказала, как на самом деле герцогиня относится к Миддлтон

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Саманта Маркл заявила, что Меган испортила день рождения Кейт Миддлтон из зависти.
Сестра Меган Маркл рассказала, как на самом деле герцогиня относится к Миддлтон
Сестра Меган Маркл рассказала, как на самом деле герцогиня относится к Миддлтон
Getty Images

Сводная сестра жены принца Гарри Меган Маркл, Саманта Маркл снова отметилась скандальным заявлением. В интервью изданию Daily Star родственница герцогини Сассекской рассказала, что Меган намеренно объявила об уходе из королевской семьи накануне дня рождения Кейт Миддлтон.

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Женщина отметила, что ее знаменитая сестра всегда завидовала герцогине Кембриджской и таким образом решила ей испортить празднование 38-летия.

“Плохо, что она объявила об этом перед днем рождения Кейт. Я думаю, она просто ревновала прекрасную Кейт и хотела привлечь внимание к себе. Она никогда не сможет сравниться с ней, потому что Миддлтон - икона!“, - заявила Саманта Маркл.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Кейт Миддлтон и Меган Маркл
Getty Images

Ранее Кейт Миддлтон призналась, почему чувствует себя виноватой перед детьми.

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Теги: Саманта Маркл, Меган Маркл, Кейт Миддлтон
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Источник: Ivоna bigmir)net

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