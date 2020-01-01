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Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мероприятие с другой парой: Кто занял место Сассекских

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Узнайте, кто составил компанию герцогам Кембриджским на приеме в Букингемском дворце.
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мероприятие с другой парой: Кто занял место Сассекских
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили мероприятие с другой парой: Кто занял место Сассекских
Getty Images

В понедельник, 20 января, в Букингемском дворце состоялось мероприятия в честь Инвестиционного саммита Великобритания-Африка. От имени королевы Елизаветы II участников приема встречали ее внук, принц Уильям со своей женой Кейт Миддлтон.

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Для торжества Кейт выбрала кружевное платье красного цвета. Свой наряд она дополнила серьгами, клатчем и туфлями. А Уильям появился на публике в темно-синем костюме, белой рубашке с красным галстуком и в черных туфлях.

Компанию герцогам Кембриджским составила еще одна королевская пара. В мероприятии приняли участие младший сын Елизаветы II - Эдвард, граф Уэссекский, и его супруга Софи. Поговаривают, что именно этой паре достанется большая часть обязанностей принца Гарри и Меган Маркл.

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Графиня Софи выбрала наряд в тон родственнице – красное платье с короткими рукавами. А дядя принца Уильяма, граф Эдвард вышел в свет в черном костюме. Отметим, что Уэссекские считаются работающими членами королевской семьи Великобритании. Однако ранее они редко появлялись на мероприятиях такого масштаба.

Стоит отметить, что в торжестве приняла участие еще один член монаршей семьи - единственная дочь королевы - принцесса Анна. Она пришла на прием в черном платье и белом пиджаке в черную клетку.

Getty Images

Ранее Кейт Миддлтон заявила, что принц Уильям больше не хочет детей.

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Теги: Принц Уильям, Кейт Миддлтон, принц Эдвард, графиня Уэссекская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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