Герцог Сассекский впервые публично высказался об отказе от королевских полномочий.

"Иного варианта не было": Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Getty Images

В воскресенье, 19 января, внук королевы Елизаветы II принц Гарри посетил благотворительную организацию Sentebale в Лондоне. Во время мероприятия герцог Сассекский выступил с речью. Он впервые прокомментировал на публике свое решение уйти из королевской семьи. Об этом пишет BBC.

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Так, по словам принца, он и его супруга Меган Маркл испытывают глубокую печаль от отказа от королевских полномочий. Однако, они не видели “другого выхода“.

“Много месяцев переговоров после стольких лет испытаний. Я знаю, что не всегда был прав, но, насколько это возможно, другого варианта не было“, - признался Гарри.

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Кроме того, младший сын принца Чарльза назвал одну из причин ухода из монаршей семьи Великобритании.

“Мы надеялись продолжать служить Королеве, Содружеству и моим военным ассоциациям, но без государственного финансирования. К сожалению, это невозможно“, - заявил принц Гарри.

Напомним, 8 января принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили о решении отказаться от королевских обязанностей и привилегий. Спустя 10 дней королева Елизавета II сообщила, что герцоги Сассекские выйдут из королевской семьи весной 2020 года. Они лишатся титулов и будут вынуждены вернуть 2,4 млн фунтов, что были потраченны на ремонт их дома в Виндзоре.

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