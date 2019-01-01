Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов

В Букингемском дворце решили судьбу Сассекских.

Принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут пользоваться своими титулами и вернут в казну 2,5 млн фунтов стерлингов. Королева Елизавета II обнародовала свое решение касательно выхода Меган и Гарри из королевской семьи. Соответствующее решение было опубликовано в сети.

Читай также: Меган Маркл впервые вышла в свет после заявления об уходе из королевской семьи

Так, с начала весны этого года герцог и герцогиня Сассексские прекратят выполнять королевские обязанности. Это означает, что их больше не будут именовать, как Его и Ее Королевское Высочество. Они также должны вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Британии на ремонт их дома в Виндзоре.

После многих месяцев разговоров и дискуссий, происходивших в последнее время, я рада, что вместе мы нашли конструктивный и обеспечивающий поддержку подход к следующим шагам моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и спокойную новую жизнь, - сказано в заявлении Елизаветы II.

Напомним, что ранее Меган Маркл подписала контракт с Disney.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​