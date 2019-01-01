Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевских титулов

Комментариев: 0
В Букингемском дворце решили судьбу Сассекских.
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
ivona.bigmir)net

Принц Гарри и Меган Маркл больше не смогут пользоваться своими титулами и вернут в казну 2,5 млн фунтов стерлингов. Королева Елизавета II обнародовала свое решение касательно выхода Меган и Гарри из королевской семьи. Соответствующее решение было опубликовано в сети.

Читай также: Меган Маркл впервые вышла в свет после заявления об уходе из королевской семьи

Так, с начала весны этого года герцог и герцогиня Сассексские прекратят выполнять королевские обязанности. Это означает, что их больше не будут именовать, как Его и Ее Королевское Высочество. Они также должны вернуть 2,4 млн фунтов, потраченные из бюджета Британии на ремонт их дома в Виндзоре.

После многих месяцев разговоров и дискуссий, происходивших в последнее время, я рада, что вместе мы нашли конструктивный и обеспечивающий поддержку подход к следующим шагам моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами моей семьи. Вся моя семья надеется, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и спокойную новую жизнь, - сказано в заявлении Елизаветы II.

Напомним, что ранее Меган Маркл подписала контракт с Disney.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Меган Маркл, принц Гарри, Елизавета II, королевская семья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь