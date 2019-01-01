Кенсингтонский дворец показал новое фото Кейт Миддлтон в честь ее дня рождения

9 января герцогине Кембриджской исполнилось 38 лет.

Сегодня, 9 января, супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон отмечает день рождения. Герцогине Кембриджской исполняется 38 лет. По случаю праздника Кенсингтонский дворец выпустил новый официальный портрет именинницы.

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Так, на странице дворца в Instagram появилось фото, где Кейт позирует на природе в повседневном наряде. Герцогиня одета в серой свитер и синие джинсы. Она сидит на деревянной ограде, сложив руки на ноги. Супруга принца Уильяма дополнила свой образ кольцом с огромным бриллиантом.

“Спасибо всем за все ваши прекрасные сообщения в день рождения герцогини Кембриджской!“, - говорится в публикации.

Скриншот

Ранее сообщалось, сколько Кейт Миддлтон потратила на наряды в 2019 году.

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