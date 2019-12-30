Кейт Миддлтон и принц Уильям показали лучшие моменты ушедшего года

Герцоги Кембриджские опубликовали ролик с самыми яркими моментами 2019 года.

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон решили подвести итоги 2019 года. На официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram появилось видео с самыми яркими моментами из жизни герцогов Кембрижских.

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Так, в ролике можно увидеть, кадры с поездки в Пакистан и других различных светских мероприятий и семейных прогулок. Также в видео показали, как принцесса Шарлотта идет в первый класс. Не забыли герцоги и о принце Гарри и Меган Маркл. В ролике показали, как Сассекские выходят на публику со своим первенцем Арчи.

“2019 в обзоре. Всем фантастическим организациям и вдохновляющим людям, с которыми мы познакомились и работали в 2019 году: спасибо за прекрасный год и до встречи в 2020 году!“, - говорится в публикации.

Ранее Кейт Миддлтон рассекретила первое слово принца Луи.

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