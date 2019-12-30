Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Кейт Миддлтон и принц Уильям показали лучшие моменты ушедшего года

Комментариев: 0
Герцоги Кембриджские опубликовали ролик с самыми яркими моментами 2019 года.
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали лучшие моменты ушедшего года
Кейт Миддлтон и принц Уильям показали лучшие моменты ушедшего года
instagram.com/kensingtonroyal

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон решили подвести итоги 2019 года. На официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram появилось видео с самыми яркими моментами из жизни герцогов Кембрижских.

Читай также: Елизавета II не планирует отрекаться от престола

Так, в ролике можно увидеть, кадры с поездки в Пакистан и других различных светских мероприятий и семейных прогулок. Также в видео показали, как принцесса Шарлотта идет в первый класс. Не забыли герцоги и о принце Гарри и Меган Маркл. В ролике показали, как Сассекские выходят на публику со своим первенцем Арчи.

“2019 в обзоре. Всем фантастическим организациям и вдохновляющим людям, с которыми мы познакомились и работали в 2019 году: спасибо за прекрасный год и до встречи в 2020 году!“, - говорится в публикации.

Ранее Кейт Миддлтон рассекретила первое слово принца Луи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Принц Уильям, Кейт Миддлтон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь