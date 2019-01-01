Королевский размах: Эволюция стиля Кейт Миддлтон

От простушки и тусовщицы до элегантной дамы - все вехи развития эстетического вкуса герцогини Кембриджской.

Наши ранние представления о принцессах основывались на сказочных историях, диснеевских мультфильмах, которые “кормили” нас историями о прекрасных, милых и добрых девушках, которые были идеальны буквально с детства. Носили они всегда пышные платья, скромного силуэта, но щедро обогащенные декором. Вот только в реальности члены королевской семьи женского пола выглядят несколько иначе. Они могут быть и не очень красивы, но обязательно элегантны, грациозны и с невероятным чувством собственного достоинства.

9-го января герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон исполняется 38 лет и это отличная возможность проанализировать стиль, пожалуй, самой модной героини королевской хроники. Именно она является воплощение современной принцессы, хоть и не обладает подобным титулом. Как бы не старалась Меган Маркл, но американке с весьма сомнительным прошлым никогда не добиться искренней любви англичан. Для этого они практичны, холодны и очень консервативны. Своя “рубашка” им будет всегда ближе к телу, поэтому у Миддлтон на лицо все преимущества перед “актриской” Маркл. Более того, именно благодаря своему отличному чувству стиля, а также любовью к одежде демократичных марок и повторным ношением некоторых комплектов Кейт снискала титула самой стильной и экономной королевской особы Великобритании. Но всегда ли настолько выверенным и рафинированным был стиль Миддлтон? Ivona представляет все этапы трансформации по-настоящему королевского гардероба герцогини Кембриджской.

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Если королевские обязанности и могли на что-то повлиять, так это на стиль Кейт Миддлтон. Если просмотреть ранние фото герцогини, которых осталось не так уж и много, то можно заметить, что ее вкус был несколько прост, гламурен и уж очень сомнителен. Мини, “голые” платья, вечные джинсы или даже юбки из денима, приталенные жакетики “земляного” цвета никак не красили Кейт. Для ее аристократичной красоты - настоящей британской розы, требовалось более благородное обрамление. Именно таковым и стала “королевская броня”, которая диктовалась вечным протоколом монаршей семьи.

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

После знакомства со своим будущим супругом, которого при первом взгляде на девушку покорила ее раскрепощенность и некая эпатажность, стиль Кейт претерпел изменений. Вот только и они были не на пользу юной красавице. Блеклая цветовая гамма, скромные силуэты, кардиганы. Рубашки в полоску - все это никак не шло на пользу имиджу Миддлтон. Многие сомневались в том, что эта дама способна стать не то, что эталоном стиля, а хотя бы и просто членом королевской семьи.

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

Все сомнения были развеяны в 2010 году, когда пара вышла на объявление о своей помолвке - этот выход можно считать началом эпохи “новой Кейт Миддлтон”. Тогда она удивила общественность, появившись в платье сапфирового оттенка будущего любимого расклешенного силуэта с длинными руками и четко очерченной талией. Закрепить свой статус фэшн-иконы Кейт помогла собственная свадьба: ее платье от модного дома Alaxander McQueen было признано одним из самых красивых в истории. 10 лет ее образ не переставал вдохновлять невест по всему миру. Стоит ли говорить, что на свадьбе Миддлтон выглядела как воплощение сказки, которая стала реальностью: впервые девушка из простой семьи сумела стать частью королевской элиты.

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

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После начался настоящий звездный час Кейт Миддлтон. Не без помощи стилистов она сумела довести свой гардероб до совершенства, избавившись от вульгарных мини, оттенков, которые ее не красили и наполнившись действительно элегантными и грациозными вещами. Таковыми можно смело назвать любимые платья герцогини с длинными рукавами, акцентированной талией и “летящей” юбкой. Подобный силуэт выбирают девушки, которые не могут похвастать идеальными бедрами, но и здесь Кейт обскакала всех. То, что у нее с фигурой все в порядке она не раз доказывала брючными образами, которые дополняла любимыми блузами с бантом в зоне декольте.

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

Принты девушка любит не так сильно, как глубокие, темные тона, но все же редко, хотя очень метко, она выбирает летние сарафаны и рубашки с флористическим мотивом. Однако именно голубой, красный, зеленый, сапфировый, бирюзовый и лиловый (почти все королевские цвета) составляют базу ее гардероба.

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

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Нельзя не упомянуть о любви Кейт Миддлтон к пальто - их у нее бесчисленное множество. Несмотря на моду на прямой фасон, герцогиня частенько появляется на публике в любимом приталенном и расклешенном силуэте, тем самым демонстрируя удивительно тонкую талию. И даже несмотря на то, что подобный подход не слишком возбуждает наши фэшн-рецепторы, винить ее в таком пристрастии мы не можем просто потому, что ее фигура настолько идеальна, что скрывать ее было бы глупо.

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

Эволюция стиля Кейт Миддлтон

Без излишнего восхищения скажем, что такую красоту и, что самое главное, фигуру как у Кейт Миддлтон невозможно испортить даже строгим королевским протоколом. Мы не знаем другой британки, которая могли бы, живя под таким давлением и грозящими неминуемыми ошибками, выглядеть настолько стройно, элегантно и грациозно. Единственной дамой из королевской семьи, которая могла бы похвастать такой же стойкостью, была Леди Ди, но мы все знаем и о ее проблемах с весом, и о депрессиях, и о трагичном исходе жизни. Приталенные силуэты, любовь к пальто классического кроя, удивительные “драгоценные” оттенки гардероба, вечные шпильки, цветочный принт, эксперименты с брючными комплектами, приверженность твиду, кокетливые и необычные шляпки для торжественных мероприятий - все это составляет эстетический багаж Кейт Миддлтон, за который мы ее и любим.

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