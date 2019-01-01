Сколько Кейт Миддлтон потратила на наряды в 2019 году: Впечатляющая сумма
Известное британское издание Daily mail выяснило, сколько супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон потратила в 2019 году на создание стильных образов.
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Так, СМИ отметило, что в уходящем году герцогиня Кембриджская сменила стилиста, поэтому траты на гардероб возросли почти в два раза по сравнению с 2018-м. По подсчетам таблоида, Миддлтон осуществила около 80 выходов в свет. На все наряды она потратила 103 тысячи фунтов стерлингов (около 3,2 миллионов гривен). В 2018 году одежду жены принца Уильяма эксперты оценили в 68 тысяч фунтов стерлингов (около 2,1 миллионов гривен).
Отмечается, что самым дорогим образом Кейт Миддлтон в прошлом году стали белое платье от Alexander McQueen и туфли от Jimmy Choo за 155 тысяч гривен. В этом наряде знаменитость появилась на церемонии вручения премии BAFTA.
Ранее Кейт Миддлтон рассекретила первое слово принца Луи.
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