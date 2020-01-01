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Кейт Миддлтон заявила, что принц Уильям больше не хочет детей - СМИ

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Герцоги Кембриджские не планируют рождение четвертого ребенка.
Кейт Миддлтон заявила, что принц Уильям больше не хочет детей - СМИ
Кейт Миддлтон заявила, что принц Уильям больше не хочет детей - СМИ
Getty Images

В Сети неоднократно появлялась информация о том, что Кейт Миддлтон в четвертый раз беременна. Однако слухи так и не подтвердились. А на днях герцогиня Кембриджская и вовсе заявила, что не планирует рожать еще одного ребенка. Об этом пишет People.

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Так, 15 января Миддлтон встретилась с сотрудниками  религиозных и общественных организаций в британском городе Брэдфорд. После встречи Кейт решила немного пообщаться с поклонниками. Один из фанатов королевской семьи Джош Макпалс, который родился с аутизмом и синдромом Ди Георга, признался, что отправлял герцогине открытки по случаю рождения всех ее троих детей.

На это 38-летняя Миддлтон ответила, что вряд ли станет мамой в четвертый раз так, как ее супруг, принц Уильям больше не хочет детей.

“Я не думаю, что Уильям хочет больше детей“, - сказала герцогиня Кембриджская.

Ранее сообщалось, что Кенсингтонский дворец показал новое фото Кейт Миддлтон в честь ее дня рождения.

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Теги: Кейт Миддлтон, Принц Уильям
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Источник: people.com

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