И имеет ли вообще значение, какая прическа у женщины "там"?

В 2018 году известное издание The Huffington Post решило наконец поставить точку в вопросе мужских предпочтений в женских интимных стрижках. Какая же прическа в зоне бикини возбуждает мужскую половину человечества, расскажет Ivona.

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Интимная стрижка, как и все, что, так или иначе, касается внешнего вида, это - вопрос комфорта, ответ на который должен дать каждый самостоятельно. Поэтому, прежде чем приступить к статистике, важно выяснить вот что: не интимная стрижка делает вас любимой и желанной в глазах партнера. Если его представления об идеальном женском теле идут вразрез с вашим самоощущением, постарайтесь найти компромисс, или нового партнера. Стричь или не стричь - решать лишь вам.

Брить или не брить: Какие интимные стрижки нравятся мужчинам? pinterest.com

Какие же женские интимные стрижки нравятся мужчинам?

The Huffington Post выбрали самый простой способ определить это: издание провело опрос среди своих читателей-мужчин. Всего фокус-группа состояла из 5000 мужчин разного возраста. Им предложили ответить на три простых вопроса:

какую женскую интимную стрижку они считают наиболее привлекательной

готовы ли вы прервать близость или даже разорвать отношения из-за стрижки в зоне бикини, которая вам не нравится

считаете ли вы необходимым заниматься уходом за волосами в своей зоне бикини.

Брить или не брить: Какие интимные стрижки нравятся мужчинам? pinterest.com

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Абсолютным лидером по первому вопросу стала бразильская (голливудская) эпиляция, то есть полное удаление волос по всей зоне бикини и спереди и сзади. Именно такая прическа кажется самой сексуальной 42% опрошенных. На втором месте с небольшим отрывом (38%) оказался естественный женский треугольник, ухоженный и аккуратно подстриженный (чтобы волоски не выбивались из трусиков). 15% из всей фокус-группы заявили, что подобное решение должна принимать женщина: это ее тело, и она может делать с ним все, что заставляет ее чувствовать себя желанной. Естественный вид женской зоны бикини (каким его задумала матушка-природа) кажется сексуальным 5% мужчин.

Несмотря на цифры, приведенные выше, 90% опрошенных мужчин не откажутся от близости с женщиной, и уж тем более не станут разрывать отношения, если интимная прическа партнерши придется им не по нраву. Остальные 10% оказались крайне упрямыми в этом вопросе.

Брить или не брить: Какие интимные стрижки нравятся мужчинам? pinterest.com

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Что же касается личного ухода за интимной зоной, оценки разделились следующим образом: 48% делают это для личного комфорта, 20 - если требуют от партнерши того же взамен. Своей обязанностью считают интимную стрижку также 20%, и 12 - не считают это необходимым для мужчины, хотя не брезгуют требовать от своей партнерши тут прическу, которая нравится именно им.

Ранее мы рассказывали, какие сексуальные позы предпочитают мужчины.

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