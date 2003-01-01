День рождения Ким Кэтролл: лучшие секс-советы от Саманты Джонс

Сегодня Ким Кэтролл исполняется 65 лет .

Ким Кэттролл Getty

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Сегодня, 21 августа, свой 65-й день рождения отмечает непревзойденная Ким Кэтролл, чья героиня Саманта в сериале “Секс в большом городе“ покорила собой всех мужчин планеты. Тема того, что Ким Кэтролл не появится в продолжении «Секса в большом городе» под названием «И просто так…» муссировалась с 2019-го, но поклонники до последнего верили, что любимые героини воссоединятся в кадре. Теперь уже точно известно, что вместо раскрепощенной Саманты Джонс зрители увидят стендап-комика Че Диаз в исполнении Сары Рамирес. Рассуждать о том, насколько решение удачно и прогрессивно, не имеет смысла, ведь всех больше волнует отсутствие в картине обожаемой публикой Саманты, а не свежие сюжетные ходы.

В честь юбилея Ким Кэтролл вспоминаем лучшие советы о сексе, стиле жизни и отношениях от Саманты Джонс, множество из которых стали одними из самых запоминающихся цитат сериала.

1. Сексуальность — это то, с помощью чего я заставляю мужчину обратить на себя внимание, а уже потом покоряю его своей индивидуальностью.

Ким Кэттролл Getty

2. Смотрите, как интересно, если сказать парню “ненавижу“, у тебя будет лучший секс в жизни, но если сказать “люблю“, возможно, ты его больше не увидишь.

3. Секс — это то, что происходит между двумя любящими друг друга людьми. Или между двумя людьми, любящими секс.

Ким Кэттролл Getty

4. Мужчина с одинаковой легкостью уходит от той, что занялась с ним любовью на первом свидании, и от той, которая “сдалась“ лишь на десятом.

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5. Почему ты все время говоришь о сексе? — Потому что он у меня есть!

Ким Кэттролл Getty

6. Саманта, ты просто светишься, ты сменила крем? — Нет, я весь день мастурбировала!

7. Ты знаешь правило, когда мужчина идеален по всем параметрам — он ужасен в постели.

8. Ни один мужчина не стоит того, чтобы перестать из-за него наслаждаться жизнью.

Ким Кэттролл Getty

9. Не спать с мужчиной на первом свидании — это правило, которое придумали женщины, которых никто не хочет, лишь для того, чтобы испортить настроение нам, женщинам, которых хотят все.

10. Пока ты не замужем, весь мир как шведский стол.

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