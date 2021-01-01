Кендалл Дженнер закрутила роман с олимпийским чемпионом
Американский баскетболист Девин Букер, выступающий за клуб НБА «Финикс Санз», официально подтвердил роман с супермоделью и участницей шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер.
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Слухи о их любовных отношениях появились еще год назад. В последнее время спортсмен и телезвезда стали все чаще появляться вместе на публике.
А на днях 24-летний Букер на своей странице в Инстаграм обнародовал снимок с отдыха с Дженнер. На свежем кадре модель пила пиво на яхте в темно-зеленом купальнике и белой кепке. На шее у 25-летней знаменитости можно увидеть золотую медаль, которую Девин выиграл на Олимпийских играх в Токио.
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