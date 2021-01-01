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Найдено "платье мечты": показывает Белла Хадид

Белла в неподражаемом образе.
Белла Хадид
Белла Хадид
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Напомним, что по случаю 40-летия своего бренда и в условиях строгого локдауна, Michael Kors провел показ осенне-зимней коллекции 2021 прямо на улицах любимого города - глубокой ночью на Манхэттене. В этой идее его поддержали все супермодели: от Наоми Кэмпбелл до Ирины Шейк.

Белла Хадид
Белла Хадид
Getty Images
 

Ещё тогда ошеломительный образ Беллы Хадид произвел на всех неизгладимое впечатление на фотографии, и именно в этом платье можно провести новогоднюю вечеринку(нет, не рано об этом ещё думать). Еще один вариант - свадьба! Почему бы и да? :)

Белла Хадид
Белла Хадид
MICHAELKORS

Оказалось, что времени даром дизайнер не терял и тут же на местах провел съемки рекламного кампейна марки. Белоснежное и сверкающее платье-комбинация длиной мини подчеркивает бесконечные ноги супермодели. А атласный жакет от смокинга выходит вровень с подолом юбки, что делает образ невероятно гламурным, шикарным и пикантным одновременно.

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Теги: Белла Хадид, образы звезд, модные платья
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Источник: Ivоna bigmir)net

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