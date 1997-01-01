ТОП-10 самых красивых женщин Афганистана

В десятку самых красивых афганок вошли известные актрисы, певицы, модели и победительницы конкурсов красоты.

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После падения Кабула и появления «талибов» Афганистан переживает жуткие дни. Женщин этой страны держат в страхе, их заставляют покинуть место работы и учебы, а с 12 лет принуждают выходить замуж. Многие девушки, чтобы получить образование или построить карьеру сбегают в другую страну. Ivona представляет десятку самых известных и красивых афганок.

Мезхган Хуссейни – 51-летняя афганская участница телевизионных шоу, в которых принимала участие с 2002 по 2011 год, таких как «В Америке есть таланты», «Американский идол» и «X-Фактор». Также красавица была помолвлена с известным английским телеведущим Саймоном Коуэллом.

Сита Куасеми – афганская певица и поэтесса. Выступает на афганской музыкальной сцене с 2008 года. Также 38-летняя исполнительница поет на пушту и дари, а живет в Германии.

Мехрангез – афганская певица, которая родилась в 1970 году в Кабуле, начала петь еще с 7 лет.

Энн Мари Кхан – канадская модель и писательница афганского происхождения, которая родилась в 1990 году в Онтарио, Канада. Её отец - афганец, а мать из Шри-Ланки.

Мариам Морид – афганская актриса, дочь легендарного афганского певца 70-х годов Ахмада Морида.

Мариам Морид Pinterest

Вида Самадзай – победительница «Мисс Афганистан-2003», является этнической пуштункой. Также она стала первой афганкой, которая участвовала в международном конкурсе красоты, ее появление в красном бикини на конкурсе «Мисс Земля» вызвало скандал в ее родной стране. Она также участвовала в 5-ом сезоне реалити-шоу Bigg Boss.

Азита Ганизада – американская актриса афганского происхождения, которая родилась в Кабуле в 1979 году. 42-летняя звезда сыграла в целом ряде американских фильмов и телесериалов.

Залласшт Садат – была коронована как «Мисс Афганистан» в 2008 году в Германии на конкурсе «Miss Afghanistan Germany». Позже она завоевала титулы «Мисс Германия 2010», «Miss Globe 2012». В настоящее время 36-летняя звезда получила степень магистра в области делового администрирования и создала некоммерческую организацию в поддержку борьбы ВИЧ/СПИД в Афганистане.

Мозда Джамалзада – афганско-канадская поп-певица, которая родилась в Кабуле 7 декабря 1985 года.

Селина Джейтли – индийская актриса и фотомодель, а также победительница конкурса «Мисс Индия» и 4-я вице-мисс Вселенная 2001. Ее отец — пенджабец, а мать — афганка. Сама красавица родилась в Кабуле в 1981 году.

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