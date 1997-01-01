MELOVIN рассказал о буллинге в школе

Певец признался, что его в школе ударили головой об стену, после чего он попал в больницу.

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Известный украинский исполнитель MELOVIN, который во время концерта совершил каминг-аут, поделился жуткими воспоминаниями о детстве, приняв участие во флешмобе “#Красивасерцем“ на YouTube-канале 1+1. По его словам, он подвергался травле в школе, а когда занялся музыкальной карьерой, то стал объектом насмешек среди артистов.

MELOVIN рассказал, что в 3 классе на новогоднем празднике он примерил образ кумира – Верки Сердючки, и с тех пор школьники начали жестоко издеваться над парнем.

«Мне кричали: «Почему ты идешь в мужской туалет», меня ловили в коридорах, бросали рюкзак, плевали в стакан с соком, выбрасывали вещи в окно», – поделился певец.

Исполнитель отметил, что часто прятался в кабинете музыки – только там парень чувствовал себя комфортно.

«Я хотел быть певцом и жил своей мечтой, и это давало мне силы, потому что из-за буллинга я плакал очень много, просто навзрыд рыдал. Долгое время ничего не рассказывал родителям, пока меня не ударили очень сильно головой о стену и я не попал в больницу. Тогда в школу пришел мой отец и вступился за меня», – заявил он.

Также певец признался, что победив Нацотбор на Евровидении-2018, он столкнулся с травлей. Некоторые известные украинские артисты называли его «катарактой» из-за линзы в глазу, которая была частью сценического образа.

«Буллинга в профессиональной сфере было много. Для меня это изменило все, я решил, что не хочу влюбляться в артистов, знакомиться с ними, как людьми, лучше буду восхищаться их творчеством», – сказал MELOVIN.

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