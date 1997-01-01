Экс-жена рэпера Сереги рассказала о домашнем насилии

Бывшая жена артиста рассказала о самой жуткой ночи, после которой она проснулась вся в крови.

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Полина Ололо рассказала об издевательствах бывшего мужа белорусского рэпера Сереги, с которым она почти два года не состоит в отношениях. На YouTube-канале в проекте «Не молчи» женщина рассказала, как артист поднимал на нее руку.

«Мы ссорились, оскорбляли друг друга, после чего я получила пощечину, из-за которой вылетела в коридор. Он это делал с ребенком на руках. Для него не было разницы – ссориться при детях или нет... Я спрашиваю у его матери: «Вы видели, что он сделал?» Она говорит: «Ты же сама виновата. Ты это сказала». Это называется – а что ты делала, чтобы тебя не били». «Это не было 5 раз за жизнь, это просто было», – рассказала Полина.

По ее словам, через некоторое время знаменитость подарил ей букет цветов и хотел помириться, но подобное повторилось не один раз. Самое большое избиение состоялось в новогоднюю ночь, когда их отношения были натянуты, а Серега был судьей в прямом эфире шоу “Х-фактор“.

«Я приехала, и Серега пьяный до «чертиков», лежал и спал в доме. Я говорю «Сергей, вставай, ты что делаешь, ты что пишешь». Я зашла в шубе – и утром в кровавой шубе проснулась, потому что это было месиво на протяжении всей ночи. Он по всему дому меня таскал. Бил куда только можно, но больше ударов приходилось на лицо. Я синяков на теле просто не видела, потому что у меня глаза не открывались... Лицо было неузнаваемо», – поделилась Полина.

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Также она добавила, что от побоев их охранник выхаживал ее 14 дней. Сам артист взял ее телефон и написал всем оскорбительные сообщения, после чего выкинул ее гаджет в озеро.

Отметим, что в 2020 году, когда пара разошлась, а Серега насильно забрал и отсудил у Полины детей, полностью изменила ее отношение к нему.

«Я считаю его одержимым. Он даже внешне изменился и его тело будто наполнилось злом. Каким он был раньше и какой он сейчас – я его не узнаю. Там нет ничего родного, никакого луча солнца там даже нет, а вот до всех тех событиях в прошлом году, которые он совершал против меня, я его еще даже любила», – добавила Полина.

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