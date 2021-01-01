Рассекречена летняя диета королевы Елизаветы II
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Королева Великобритании Елизавета II придерживается простым правилам правильного питания. Она не забывает завтракать, обедать и ужинать. Во время летнего периода британская королева предпочитает употреблять паштет с разными видами рыбы.
Бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди, который на протяжении 11 лет готовил для королевы, рассекретил ее летний рацион. По его словам, все блюда заранее прописываются в меню, которое написано на французском языке.
«На первое она любит паштет, который состоит из копченого лосося, форели и скумбрии. Также монарху очень нравятся гамбургеры с олениной, в их составе также есть клюква», сказал кулинар.
Также он добавил, что ее Величество любит побаловать себя рыбой с жареным картофелем , а на ужин она предпочитает тетеревов:
«Большую часть времени птицу подавали в жареном виде с чипсами, хлебным соусом и желе из красной смородины».
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