Украинская группа Gо_A одержала победу в престижном конкурсе

Музыканты взяли сразу две номинации.

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Украинская группа «Gо_A», которая представляла Украину на «Евровидении 2021», одержала победу в конкурсе Vision Music Awards сразу в двух номинациях.

На коллективной странице в Инстаграм музыканты сообщили, что получили премии за «Лучшую сценическую постановку» и «Лучшее использование реквизита».

Также участники группы поблагодарили команду, которая работала над постановкой их номера.

«Евровидение не заканчивается никогда! Мы выиграли конкурс Vision Music Awards от крупнейшего независимого обозревателя Евровидения Wiwibloggs сразу в двух номинациях: “Лучшая сценическая постановка“ и “Лучшее использование реквизита“. Мы очень благодарны всей команде, которая работала над постановкой номера!», - говорится в посте.

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