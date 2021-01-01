Ведущий похвастался семейными снимками.

Дмитрий Гордон показал, как отдыхает на море с женой и детьми: фото instagram.com/gordondmytro

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Украинский журналист и ведущий авторской программы Дмитрий Гордон похвастался семейным отдыхом на море. На своей странице в Инстаграм знаменитость опубликовал серию снимков с детьми и женой, которые наслаждаются летним отпуском.

Украинский ведущий позировал во время отдыха на камеру с женой Алесей, которая продемонстрировала стройную фигуру в бикини.

Также на кадрах присутствовали три дочки – Санта, Алиса, Лиана и старший сын Ростислав. Девочки были одеты в яркие купальники, а Дмитрий с сыном предпочли похвастаться торсами, и одели только яркие шорты.

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