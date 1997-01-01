Умер известный актер из сериала «Спартак»

Актеру было 33 года.

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В субботу, 14 августа, ушел из жизни новозеландский актер и звезда сериалов «Спартак» и «Горизонт» Фрэнсис Моссман, которому было всего лишь 33 года. О смерти звезды сообщили его братья Лоуренс и Джереми, которые занимались сбором денег на репатриацию и расходы на похороны Фрэнсиса.

«С тяжелым сердцем и большой печалью мы узнали о кончине Фрэнсиса в прошлую субботу 14 августа в Сиднее, Австралия». Фрэнсис был энергичным и очень любимым братьями и сыном. Он был уважаемым членом актерского сообщества и нашел в Сиднее поддерживающую и милую семейную общину. Его улыбки и присутствия будет очень не хватать тем, кому посчастливилось знать его », - заявили братья знаменитости.

Отметим, что Моссман начал свою карьеру в 2006 году в новозеландской мыльной опере «Шортленд-стрит». Затем он снялся в сериале «Удивительные необыкновенные друзья» в 2008 году, а также в фильме «Семейная резня Ричмонд» в 2009 году. Позже он появился в четырех эпизодах сериала «Спартак».

С 2013 по 2017 год актер исполнил главную роль в австралийском веб-сериале «Горизонт». Последняя зачисленная роль Моссмана была в короткометражке «Dis-Connect» 2020 года.

Фрэнсис Моссман Starz

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