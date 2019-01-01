Иванна Онуфрийчук показала, как получила предложение от казахского бизнесмена

23 февраля ведущая Иванна Онуфрийчук отметила свадьбу на Мальдивах.

Известная украинская фотомодель, актриса и ведущая шоу «Без краватки» Иванна Онуфрийчук показала фанам, как получила предложение от своего бойфренда, казахского бизнесмен Алмаза. На своей странице в Инстаграм девушка запостила два видео из личного архива.

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В первом ролике запечатлены три самых важных моментов из жизни Иванны и ее мужа: первое предложение, которое она получила в режиме онлайн, второе публичное предложение и сама свадьба.

«Год назад во время карантина, который разлучил нас на целых три месяца, любимый сделал мне первое предложение - онлайн! И я ответила... «спасибо». Расстояние и разлука заставили его думать, что, возможно, я куда-то убегу за это время. Но я решила, что предложение должно быть полноценным. Карантин действительно был испытанием для нас, именно он показал нам насколько мы важны друг для друга. Хочу показать вам нашу маленькую лав-стори с трех невероятных и таких важных дней», - написала телезвезда.

Во втором ролике Онуфрийчук продемонстрировала, какой квест создал для нее любимый, чтобы сделать предложение в формате онлайн 8 апреля 2020 года.

Напомним, что Иванна и Алмаз сыграли свадьбу 23 февраля на Мальдивах. На празднике гостей развлекали Дан Балан, Монатик и его подопечные из MONATIK corporation.

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