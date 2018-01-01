Тина Кароль удивила мужским образом в новом клипе «Хороший парень»
Знаменитая украинская певица, ведущая и бизнесвумен Тина Кароль, которая недавно выпустила альбом «Красиво», обнародовала в Сети клип на один из новых треков. Так, в пятницу, 9 апреля, на ютуб-канале исполнительницы появился ролик на песню «Хороший парень», где Кароль предстала в неожиданном образе.
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Сначала артистка сыграла роль мужчины, грабителя криптовалюты в красной балаклаве и сером спортивном костюме. А в конце ролика Тина появилась в соблазнительной образе из клипа «Скандал» и страстно поцеловала парня - а по сути, саму себя в мужском обличии. Режиссером ролика стал Инди Хейт.
Тина Кароль – Хороший парень: смотреть клип онлайн
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