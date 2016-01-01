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Что посмотреть на карантине: Подборка фильмов и сериалов от Джамалы

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Певица Джамала поделилась в соцсети списком увлекательных сериалов и кинолент.
Что посмотреть на карантине: Подборка фильмов и сериалов от Джамалы
Что посмотреть на карантине: Подборка фильмов и сериалов от Джамалы
instagram.com/jamalajaaa

Знаменитая украинская исполнительница Джамала, которая в 2016 году победила на «Евровидении» в Швеции, порадовала поклонников новой киноподборкой.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя певица опубликовала список из пяти фильмов и двух сериалов и поделилась впечатлениями от них. Свой пост она дополнила постерами. Узнайте, какие киноновинки Джамала предлагает посмотреть на карантине.

Подборка фильмов и сериалов от Джамалы:

 

  • «Отец» (The Father) с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман
Фильм «Отец» (The Father) с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман
Фильм «Отец» (The Father) с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман
instagram.com/jamalajaaa
  • «Белый тигр» (The white tiger) - явный конкурент «Миллионеру из трущоб»
Фильм «Белый тигр»
Фильм «Белый тигр»
instagram.com/jamalajaaa
  • «Вся жизнь впереди» (The life ahead) с Софи Лорен в главной роли
Фильм «Вся жизнь впереди» с Софи Лорен
Фильм «Вся жизнь впереди» с Софи Лорен
instagram.com/jamalajaaa
  • Основанный на реальных событиях «Манк» (Mank)
Фильм «Манк»
Фильм «Манк»
instagram.com/jamalajaaa
  • «Опасные иллюзии» (Deadly illusions). Финал не дожали, но можно посмотреть.
Фильм «Опасные иллюзии»
Фильм «Опасные иллюзии»
instagram.com/jamalajaaa
  • Сериал «Чужестранка». Долгий, иногда затянутый и нестабильный от серии к серии. Но капец как захотелось в Шотландию и всё о ней знать. Красиво, короче!
Сериал «Чужестранка»
Сериал «Чужестранка»
instagram.com/jamalajaaa
  • «В её глазах» (Behind her eyes). Только ленивый не обсудил финал этого сериала! Никто не ожидал такой развязки, а значит, это круто!
Сериал «В её глазах»
Сериал «В её глазах»
instagram.com/jamalajaaa

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Теги: Джамала, что посмотреть, фильмы, сериалы, киноновинки
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Источник: ivonа bigmir)net

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