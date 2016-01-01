Певица Джамала поделилась в соцсети списком увлекательных сериалов и кинолент.

Что посмотреть на карантине: Подборка фильмов и сериалов от Джамалы instagram.com/jamalajaaa

Знаменитая украинская исполнительница Джамала, которая в 2016 году победила на «Евровидении» в Швеции, порадовала поклонников новой киноподборкой.

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На своей странице в Инстаграм 37-летняя певица опубликовала список из пяти фильмов и двух сериалов и поделилась впечатлениями от них. Свой пост она дополнила постерами. Узнайте, какие киноновинки Джамала предлагает посмотреть на карантине.

Подборка фильмов и сериалов от Джамалы:

«Отец» (The Father) с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман

Фильм «Отец» (The Father) с Энтони Хопкинсом и Оливией Колман instagram.com/jamalajaaa

«Белый тигр» (The white tiger) - явный конкурент «Миллионеру из трущоб»

Фильм «Белый тигр» instagram.com/jamalajaaa

«Вся жизнь впереди» (The life ahead) с Софи Лорен в главной роли

Фильм «Вся жизнь впереди» с Софи Лорен instagram.com/jamalajaaa

Основанный на реальных событиях «Манк» (Mank)

Фильм «Манк» instagram.com/jamalajaaa

«Опасные иллюзии» (Deadly illusions). Финал не дожали, но можно посмотреть.

Фильм «Опасные иллюзии» instagram.com/jamalajaaa

Сериал «Чужестранка». Долгий, иногда затянутый и нестабильный от серии к серии. Но капец как захотелось в Шотландию и всё о ней знать. Красиво, короче!

Сериал «Чужестранка» instagram.com/jamalajaaa

«В её глазах» (Behind her eyes). Только ленивый не обсудил финал этого сериала! Никто не ожидал такой развязки, а значит, это круто!

Сериал «В её глазах» instagram.com/jamalajaaa

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