Ни глупых вопросов, ни астрологии. Чистая психология.

Интернет и психологические издания пестрят способами, советами, тестами и статьями на тему совместимости партнеров. Этот вопрос не теряет актуальности, так как все мы порой испытываем сомнения в правильности своего выбора. Такие материалы служат своего рода успокоением, или наоборот - толчком к решительным мерам. Ivona представляет 5 наиболее объективных параметров для оценки ваших отношений. По каждому из пунктов присвойте своей паре оценку от 1 до 10, затем суммируйте все пять значений. Чем больше получится цифра (максимум - 50), тем прочнее ваш союз.

Читай также: 7 неромантичных, но правдивых признаков крепких отношений

1. Темперамент

Конечно, в начале отношений вам решительно наплевать на такие условности. Но как только пройдет конфетно-букетный период и наступит время решения вопросов быта, разница в темпераментах станет более заметной. Обычно плохо уживаются партнеры, полярные по нервной возбудимости: меланхоликам крайне сложно совладать с холериками, а сангвиники очень быстро начнут выть от скуки рядом с флегматиками. Темпераменты очень редко существуют в чистом виде, обычно человек соединяет в себе несколько видов, но один из них все же является лидирующим. Поэтому крайне важно еще в начале отношений определить образ жизни, систему ценностей и взгляды на мир потенциального партнера. Если вы столкнетесь с непримиримыми несоответствиями, строить отношения будет предельно сложно.

Насколько вы совместимы? Экспресс-тест для пар pinterest.com

2. Коммуникация

Это - один из основополагающих факторов, который формирует гармоничные отношения. Сюда входит и регулярность общения, и умение и желание обсуждать и решать возникшие проблемы, и комфорт во время обмена откровенностями. Считается, что молчуны прекрасно уживаются с болтунами (противоположности притягиваются?), но цепляться лишь за это утверждение не стоит. Постарайтесь как можно объективней оценить, насколько комфортно вам взаимодействовать со своим избранником, готовы ли вы не только говорить, но также слушать и слышать, что пытается донести до вас партнер. Также признайтесь себе, как часто вы умалчиваете или даже врете о важных для вас вещах, и подумайте, почему происходит именно так. Идеальная картина коммуникации в отношениях: партнеры с удовольствием делятся друг с другом своими мыслями, впечатлениями и желаниями в полной уверенности, что их не станут осуждать, а поддержат и сумеют помочь, если это необходимо.

Читай также: ТОП-5 финансовых ошибок, которые разрушат ваши отношения

3. Деньги

И тут все закоренелые романтики попадали в обморок - оценивать настоящее искреннее чувство по такому низменному критерию! Однако не стоит торопиться. Деньги - лишь средство для существования, но если партнеры относятся к ним по-разному, в паре могут возникнуть серьезные проблемы. К примеру, транжира и скряга едва ли найду общий язык в попытках построить семейный бюджет, равно как и пара, состоящая из партнера, привыкшего зарабатывать свои кровные тяжким трудом, и любителя жить за чужой счет.

Насколько вы совместимы? Экспресс-тест для пар pinterest.com

4. Семейные ценности

Даже если ваша пара - не большие поклонники навешивания ярлыков и ярые противники общественных устоев, вам все же придется смириться с тем, что после определенного периода совместного проживания (со всеми вытекающими), вы, в широком смысле, становитесь семьей. Хорошо бы знать, насколько вы совпадаете в том, что именно каждый из вас вкладывает в это слово. Не лишним также будет обсудить и вероятность появления детей.

Читай также: ТОП-7 признаков кошмарной жены

5. Сексуальный темперамент

Притяжение, страсть, бабочки в животе или дрожь по телу от одного только голоса - называйте это, как хотите. Сексуальная привлекательность, а также аппетиты партнера - это то, что можно оценить даже до интимной близости. Конечно, несовпадение по этому параметру - не конец света, миллионы пар живут со значительными отличиями в сексуальных темпераментах. Но страдать из-за отсутствия близости или чрезмерной гиперактивности партнера - едва ли лучший сценарий для сказочного хэппи-энда.

Насколько вы совместимы? Экспресс-тест для пар pinterest.com

Ранее мы рассказывали, чему учит любовь.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.