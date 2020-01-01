Жизненные уроки, которые преподает нам Ее Величество Любовь.

Любовь - строгий, но изменчивый учитель, поэтому ее мудрость порой бывает так сложно усвоить. Но она определенно стоит того, чтобы приложить усилие, понять и принять ее. Какие уроки преподает нам настоящая любовь, расскажет Ivona.

Читай также: ТОП-5 финансовых ошибок, которые разрушат ваши отношения

1. Она учит счастью

Искреннему, чистому, доселе неизведанному и многоликому, как сама любовь. Нежные чувства открывают влюбленным глаза на то, что ми не делится на черное и белое. Он полон красок, запахов, вкусов, ощущений, которые не терпится разделить и испробовать с объектом обожания. К тому же такое ощущение складывается не только рядом со своей половинкой. Вся жизнь человека, который любит (и любим) по-настоящему, является воплощением счастья. Оно не покидает ни в горе, ни в радости.

Чему учит любовь? 5 важных вещей pinterest.com

2. Она учит оптимизму

Однажды полюбив, мы понимаем, что все проблемы и невзгоды, которые встречались на нашем жизненном пути, были не для того чтобы сломить наш дух, а для того чтобы подготовить нас ко встрече с судьбой. Влюбленному человеку легко смотреть в будущее с оптимизмом, ведь он уверен, что впереди его ждут лишь моменты счастья рука об руку со своей половинкой. Он, конечно, готов к трудностям, которые неизбежно встретятся на его пути. Но теперь они перестают пугать, ведь любовь дает нам цель, куда двигаться дальше.

Читай также: Почему он вам не доверяет? ТОП-6 веских причин

3. Она учит терпению

Влюбленность порывиста и нетерпелива, в то время как настоящее, зрелое чувство учит людей ждать, принимать и прощать. Вспылить и обидеть свою половинку легко, ведь она уязвима из-за любви к вам. Сложнее - научиться понимать ее, не торопить и подарить уверенность в вашей безусловной поддержке. Терпение, которому может научить любовь - это ценный дар, который вы можете использовать и в жизни за пределами любовного гнездышка.

Чему учит любовь? 5 важных вещей pinterest.com

4. Она учит ответственности

Любовь дарит не только чувство эйфории. Она еще и учит ответственности: за свои действия, за свои слова, за свои чувства, за благополучие партнера. Конечно, с вас никто не будет требовать отчета о проделанной работе. Да и зачем? Влюбленный человек сам рад дарить заботу объекту своего обожания, он с радостью принимает на себя роль защитника и хранителя его покоя и комфорта. Подобной преданности может научить только любовь (романтическая, дружеская, материнская).

5. Она учит состраданию

Любовь учит принимать чужую боль, как свою собственную. В общем-то, и понятие “чужих“ чувств в паре со временем исчезает. Нет, партнеры остаются отдельными личностями с уникальным внутренним миром, просто теперь они не боятся искать утешения, сочувствия и сострадания. Ведь они точно знают, что найдут его в объятиях друг друга.

Чему учит любовь? 5 важных вещей pinterest.com

Ранее мы рассказывали о признаках по-настоящему крепких отношений.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.