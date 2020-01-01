Любовь не построишь без взаимного доверия.

Исчезнувшее доверие нужно восстанавливать, если вы планируете все же сохранить отношения. Чтобы знать, в каком направлении действовать, очень важно добраться до первопричины такой перемены в его отношении к вам. Почему мужчины чаще всего не доверяют своим возлюбленным, расскажет Ivona.

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1. Его раньше предавали

Резонно возмутиться: почему это вам приходится отдуваться за то, чего вы и не делали? Согласны, это не справедливо. Но постарайтесь поставить себя на место мужчины (если вы, конечно, никогда на нем не были в реальной жизни): когда человека предают, он невольно начинает сомневаться во всем мире. В особенности в тех, кто ему очень близок. Кроме вас после измены предыдущего партнера, под “раздачу“ недоверчивого мужчины могут попасть и друзья, а в некоторых случаях даже родственники.

Почему он вам не доверяет? ТОП-6 веских причин pinterest.com

2. Он уже ловил вас на лжи

А тут уже ваш промах. Делайте выводы и постарайтесь впредь не предавать доверие своего мужчины. Или научитесь врать убедительней. Абсолютно всю правду говорить друг другу просто невозможно, но постарайтесь хотя бы сохранить те крохи, которые остались от взаимного доверия.

3. Он не уверен в себе

Когда у человека проблемы с самооценкой, часто он не может поверить, что кто-то сам по своей доброй воле захочет проводить с ним время, делить стол и постель. Обычно такая подозрительность проявляется на начальных этапах отношений. Тогда одному из партнеров приходится убеждать другого, что это все - не сон, что он достоин любви и самых искренних и нежных чувств. Правда, это может порядком утомлять, а недоверие в начале отношений - перерасти в беспочвенную ревность и постоянный контроль.

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4. Он изменял вам

Казалось бы, где тут логика? Он поступил плохо, а страдать - опять вам? Вы же его уже простили, готовы двигаться дальше и забыть обо всем, как о страшном сне! Однако бывший изменщик часто не может до конца поверить, что отделался так легко, и начинает ожидать подвоха от партнера: что тот начнет, к примеру, мстить, или и сам пустится во все тяжкие. Потеряв доверие к себе, мужчина начинает подозревать в неверности всех вокруг. И вас в первую очередь.

Почему он вам не доверяет? ТОП-6 веских причин pinterest.com

5. Психологическая травма детства

Взрослым людям очень сложно справиться с предательством близких. Что уже говорить о детях, чья вера в человечество еще не испорчена окончательно? Малыши сложнее переживают подобные эмоциональные потрясения. Из них нередко формируются психологические расстройства, которые могут серьезно навредить способности доверять уже во взрослом возрасте.

6. Он чувствует, что вы ему не доверяете

Если с невзаимной любовью еще можно как-то смириться и прожить вместе долгие и почти счастливые годы, без взаимного доверия пара и пяти лет не протянет. Доверие должно быть взаимным. Всегда. Если его нет, один из партнеров это непременно почувствует.

Почему он вам не доверяет? ТОП-6 веских причин pinterest.com

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