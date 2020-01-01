Будьте внимательны, если ваш партнер вам дорог.

Деньги, конечно, не главное, и какие-то финансовые трудности не могут стать помехой для настоящей любви. Помехой - нет, но существенно подпортить атмосферу взаимного доверия и уважения - запросто. А без них, как известно, никуда. Какие финансовые ошибки могут разрушить ваши отношения, расскажет Ivona.

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1. Долги и кредиты

Такие обстоятельства едва ли настраивают на романтичный лад. Крайне сложно строить отношения под трели звонков от коллекторов или в условиях необходимости отдавать большую часть семейного бюджета на покрытие долгов. Но это можно преодолеть и смириться. Хуже, когда долгов наделал кто-то один, а отдуваться приходится за счет семейного бюджета. Еще хуже - если партнер ни сном, ни духом о ваших финансовых проблемах, которые вы пытаетесь решить за счет вашего общего бюджета. Тайно. Научитесь планировать расходы вместе со своей половинкой. Особенно если речь идет о крупной покупке, которую вам придется взять в кредит или рассрочку. Следующее ваше желание занять у кого-то или одолжить кому-то кругленькую сумму также следует обсудить с партнером.

ТОП-5 финансовых ошибок, которые разрушат ваши отношения pinterest.com

2. Финансовая измена

Для этого даже термин специальный придумали. На деле же финансовая измена - утаивание своих доходов и расходов от партнера. Причин для такого поведения может быть множество: недовольство заработками половинки, желание полностью контролировать свои финансы, страх осуждения за нерациональное использование ресурсов вами или вашим партнером и т.д. Но проблема у всех этих причин общая - отсутствие доверия в отношениях. Если не доверяете своему партнеру, смущаетесь обсуждать с ним свои доходы или испытываете крайний дискомфорт в решении финансовых вопросов, поговорите об этом со своей половинкой и постарайтесь прийти к общему знаменателю. Или подумайте, а в чем еще вы не можете доверять своему возлюбленному? Возможно, вам стоит пересмотреть свои отношения в целом?

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3. Чрезмерная экономия

Учиться экономить и вести учет расходов - это нормально. До тех пор пока не превращается в бездумное накопительство, попытки принудить партнера отказаться от банального комфорта или требования отчета за каждую мелочь (с дальнейшим скандалом, конечно). Такие условия выводят из себя и заставляют сомневаться в необходимости и искренности этих отношений. Если взгляды на семейные расходы в вашей паре расходятся, попробуйте вместе составить список вещей, на которых экономить и от которых отказываться вы оба не хотите. Так вы лучше поймете друг друга и раз и навсегда перестанете упрекать за транжирство. Бездумные траты партнера вас все же выводят до зубовного скрежета? Обсудите со своей половинкой возможность вести раздельный бюджет.

ТОП-5 финансовых ошибок, которые разрушат ваши отношения pinterest.com

4. Без обсуждений

Ваши взгляды на деньги, ведение семейного бюджета и учета расходов, планирование и накопительство - все, что касается финансов, должно быть одной из тем, на которую партнеры свободно могут поговорить в отношениях. Даже если выяснится, что у вас разные ценности и мнения насчет денег и их количества, гораздо лучше попытаться вместе прийти к консенсусу, а не перетягивать ваш семейный бюджет, как канат на соревновании, или воз в басне Крылова.

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5. Эгоизм

При общем семейном бюджете каждый из партнеров должен тратить на себя и свои нужды приблизительно равное количество ресурсов. Это, во-первых, справедливо, во-вторых, заботливо по отношению к другому партнеру. Согласитесь, когда при общем бюджете один экономит на вещах первой необходимости, а другой - меняет смартфоны каждый сезон, ситуация в отношениях сложится не здоровая. Если же вы хотите самостоятельно контролировать свои доходы и распоряжаться ими без оглядки на партнера, обсудите возможность ведения раздельного бюджета. Или разделите расходы на общие нужды (вроде ремонта или квартплаты), а оставшиеся деньги тратьте исключительно на себя так, как того хочется именно вам.

ТОП-5 финансовых ошибок, которые разрушат ваши отношения pinterest.com

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