Когда счастье партнера для вас важнее собственного.

Реальная жизнь редко похожа на кино. И любовь - не сплошные вздохи на скамейке, вальсы на фоне Эйфелевой башни и томные признания в чувствах на ушко. Порой отношения теряют свою позолоту. Но не крепость. Ivona расскажет, как узнать, что у вас действительно крепкие и счастливые отношения.

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1. Вы оба “отпустили“ прошлое

Многие люди тянут эмоциональный багаж прошлых измен и обид в новые отношения, постоянно проектируя свои опасения на нового партнера. Который, к слову, вовсе не обязан страдать из-за того, что вас когда-то предали. В хороших отношениях партнеры принимают прошлое друг друга как данность, и не ворошат его без необходимости. Они не ревнуют к нему, а делятся жизненным опытом для того, чтобы построить счастливое будущее вместе. Без скелетов в шкафах.

7 неромантичных, но правдивых признаков крепких отношений pinterest.com

2. Успехи партнера не вызывают у вас зависть

Наоборот - вас распирает от гордости, когда вашу половинку хвалят, повышают, она осуществляет свои мечты и достигает поставленных целей. Успех партнера не ввергает вас в пучину депрессии и самобичевания, а мотивирует на подвиги. Ведь вы точно знаете, что когда придет ваш черед хвастаться достижениями, вы увидите такую же искреннюю радость и гордость на лице партнера.

3. Вам нравится заботиться друг о друге

И это нравится вам обоим: вы без угрызений совести можете попросить его сделать вам кофе, даже если он лежит в постели (и он в свою очередь - не будет возражать), а он - просит у вас бутерброд в разгар очередной онлайн-битвы с пришельцами, и это не вызывает у вас раздражения. Конечно же, дело не в кофе и бутербродах. А в том, что забота о партнере делает вас счастливыми, возможность помочь и быть полезным окрыляет, а желание просто полениться не вызывает осуждения.

7 неромантичных, но правдивых признаков крепких отношений pinterest.com

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4. Вам комфортно

Любовь любовью, но комфорт также играет значительную роль в формировании счастливых отношений. Каждому человеку порой хочется стукнуть свою половинку или сбежать на нее на необитаемый остров. Хорошая пара отличается тем, что партнеры умеют преодолевать это желание, просто вспомнив, что у возлюбленного все же больше преимуществ, чем недостатков. Да и недостатки незначительные. Практически незаметные. С ними можно жить и мириться. С моими же он как-то уживается! А на что я там злилась?

5. Вы не ссоритесь по пустякам

Обратите внимание: мы не утверждаем, что в счастливых отношениях не должно быть ссор. Наоборот. “Хорошие“ пары считают словесную перепалку не способом побольнее обидеть партнера и выплеснуть негатив, а способом решить проблему “не отходя от кассы“. Ведь их цель - улучшить отношения, а не усугубить размолвку.

7 неромантичных, но правдивых признаков крепких отношений pinterest.com

6. Вы поддерживаете друг друга

Что тут еще добавить? Когда ты уверен, что если ты будешь падать, тебя поймают при любых обстоятельствах, не страшно идти в гору. Взаимная поддержка - цемент, на котором держатся счастливые отношения.

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7. Вы не стесняетесь

Даже если вы однажды при нем испортили воздух, он не перестает видеть в вас принцессу. Это же правило распространяется и на него: вы с пониманием относитесь к тому, что он живой человек. И вам нравится ваш настоящий принц с дурацкой привычкой грызть ногти. Просто вы принимаете друг друга, а большего вам и не надо.

7 неромантичных, но правдивых признаков крепких отношений pinterest.com

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