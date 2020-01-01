Простые истины, для которых никогда не поздно.

Всю жизнь мы учимся: чем-то случайно, чему-то - намеренно. Каждый человек проживает, неся за плечами груз собственной мудрости. Но существуют истины, которые необходимо усвоить абсолютно каждому. Они делают наше существование более полным и осознанным. Какие жизненные уроки необходимо усвоить в каждом возрасте, расскажет Ivona.

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Когда вам 20

Не стоит волноваться, что о вас подумают другие

Мы тратим слишком много времени на то, чтобы понравиться окружающим, заслужить их одобрение, вместо того чтобы направить силы и энергию на осуществление собственных целей и самореализации. Занимайтесь тем, что умеет лучше всего и прекратите наконец оглядываться оп сторонам!

Молодость быстротечна

Даже если сейчас вам кажется, что вы - вечны, всему однажды приходит конец. Нужно просто принять это. Возможно, эта истина и покажется вам слишком депрессивной, но это уже вопрос восприятия. Осознание конечности своих жизненных ресурсов способно научить вас грамотно распоряжаться ими и наслаждаться каждой прожитой минутой.

Не будьте к себе так строги

Никто не знает всего на свете. Каждый допускает ошибки. Даже отрицательный опыт может научить. Хоть эти фразы и кажутся избитыми, они - истина, правила жизни, которые не меняются тысячелетиями. Хватить заниматься самоедством, если у вас что-то не получается, потратьте эти время и энергию на то, чтобы придумать, как же все-таки достичь желаемого.

Жизненные уроки, которые необходимо усвоить в каждом возрасте pinterest.com

Когда вам 30

Не оглядывайтесь на прошлое

В определенный момент вам покажется, что вы падаете в пропасть, из которой просто невозможно выбраться: вам не хватает былого задора и энергии, вечеринки больше не кажутся такими привлекательными, да и первые морщинки неумолимо напоминают вам о возрасте. А в прошлом… В прошлом все по-другому: там все живы и молоды, там все просто и без проблем, там каждый день чувствовал себя супер-меном и был готов спасать целый мир! Прекратите оглядываться на прошлое. Впереди вас ждет не менее увлекательная жизнь, полная новых возможностей, которые прежде не были вам доступны.

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Не путайте любовь с сочувствием

Под давлением общества одинокие люди, достигшие определенного возраста, нередко принимают неверное решения и готовы связать свою жизнь с кем угодно, кто вызывает хоть какие-то чувства. Нередко мы путаем настоящую симпатию с сочувствием или возможностью реализовать свой материнский инстинкт.

Любой опыт ценен

Даже если сейчас вам и кажется, что ваша ошибка - это конец света, фиаско, которое никогда не удастся пережить, очень скоро она обернется для вас лишь воспоминанием и опытом, который вы сможете использовать всю оставшуюся жизнь. Не бойтесь ошибаться, с азартом изучайте новое, делитесь опытом и получайте новый - все это скрасит вашу жизнь, наполнит ее новыми впечатлениями и эмоциями.

Когда вам 40

Научитесь находить компромиссы

Разногласия будут всегда, какими бы гармоничными ни были отношения (и личные, и рабочие). Для того чтобы уладить их, вам время от времени придется идти на уступки. Научитесь быть гибкими в своих суждениях и уступать, когда это необходимо. Несгибаемость это - конечно хорошо, но умение находить компромисс - не признак слабости, но мудрости, коей к сорока годам пора уже научится.

Невозможно контролировать абсолютно все

Даже если сильно хочется. Есть вещи, которые от нас не зависят, есть вещи, которые мы способны контролировать, но бывают моменты, когда стоит ослабить хватку и довериться своим близким. Всегда будут промахи и ошибки, но тотальный контроль на грани с психозом едва ли сослужить вам хорошую службу.

Жизненные уроки, которые необходимо усвоить в каждом возрасте pinterest.com

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Когда вам 50

Наслаждайтесь

Воспринимайте свой возраст, как вторую молодость, только с новым преимуществами: вы переживаете период своей жизни, когда на осуществление мечтаний и отдых у вас есть и силы, и желания, и ресурсы, способные вам все это обеспечить.

Живите по своим правилам

Если вам все еще кажется, что общество давит на вас, и вы многое хотели бы сделать, но постоянно откладываете в долгий ящик, боясь осуждения, сейчас – самое время изменить это. Никто не вправе указывать вам, как жить. Вы - взрослая, сформировавшаяся личность, которая заслуживает на свободу мыслей и действий.

Когда вам 60 и больше

Молодым себя можно ощущать в любом возрасте

Почему бы не посвятить этому свою жизнь: пробовать новое, заводить знакомства, гулять, общаться, делиться мудростью. Каждый день доказывайте себе и окружающим, что возраст - всего лишь цифра.

Жизненные уроки, которые необходимо усвоить в каждом возрасте pinterest.com

Ранее мы рассказывали, какие ваши ожидания никто не обязан оправдывать.

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