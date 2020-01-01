И как защитить себя от его губительного воздействия.

При слове “вампир“ у нас возникают ассоциации с классическим Дракулой или сияющим красавчиком из “Сумерек“. Все они - мифические, вымышленные существа, однако есть и такие, кто вполне реален. Например, энергетические вампиры. Они “кусают“ на ментальном ровне и “питаются“ эмоциями окружающих. Жить рядом с энергетическим вампиром - не смертельно, но крайне выматывающе. Как его распознать, и как с ним бороться, расскажет Ivona.

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1. Постоянно ищет жалости и сочувствия

У энергетического вампира всегда все плохо и всегда есть, за что его пожалеть. Помогая ему, мы начинаем чувствовать себя героями, спасающими заблудшую овечку, которая со временем начинает требовать все больше и больше внимания. По итогу при встрече с таким человеком вы разговариваете исключительно о его проблемах (кои решать он не планирует), а, возвращаясь домой, чувствуете себя, как выжатый лимон.

ТОП-5 признаков энергетического вампира pinterest.com

2. Все вокруг виноваты и должны

Энергетический вампир ни за что не признает, что не прав или что его плачевное положение - исключительно результат его неправильных решений. Виноваты все вокруг (начиная от семьи, заканчивая государством), при это конструктивная критика и конкретные советы ему не нужны: если вы хоть намекнете на то, что , возможно, корень проблем скрывается в самом человеке, вас тут же окрестят смертельным врагом или обвинять в бесчувственности. Вообще энергетические вампиры очень любят вызывать у своих жертв чувство вины, причем на ровном месте. Перед такими людьми мы начинаем стыдиться собственного успеха, боимся поделиться радостью, ведь чужую удачу он воспринимает как личное оскорбление.

3. Провоцирует конфликты и ссоры

Отрицательные чувства также отличная “пища“ для энергетического вампира. Поэтому он не брезгует и тем, чтобы спровоцировать кого-то на плохой поступок, стравить людей между собой, или же самому стать инициатором конфликта, придираясь к каждой мелочи. Причем эмоциональна броня, несмотря на мнимую хрупкость, на самом деле у энергетического вампира очень крепка, и после конфликтов он не чувствует себя уязвленным.

ТОП-5 признаков энергетического вампира pinterest.com

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4. Плетет интриги и распускает сплетни

Энергетические вампиры - хорошие психологи, пусть даже и учатся этому интуитивно. Поэтому, общаясь с человеком, они с легкостью определяют его «мягкие» места, и знают, как их использовать в своих целях. Попадая в коллектив, они безропотно распускают сплетни (нередко веря в их правдивость) и плетут интригу с ловкостью, достойной придворных серых кардиналов.

5. Склонен к крайностям

Из-за недостатка собственных сильных эмоций, энергетические вампиры стремятся получить их везде, где только возможно: они атакуют внезапно, заставляют людей совершать необдуманные поступки и сами нередко становятся участниками бытовых ссор и драм. Также они склонны к необдуманным поступкам и с наслаждением пожинают плоды собственного легкомыслия.

ТОП-5 признаков энергетического вампира pinterest.com

Чтобы защитить себя от энергетического вампира, следует научиться говорить “нет“ тому, что вам не нравится, пресекать посягательства на личное пространство и прекратить верить сплетням до того, как у вас появятся неопровержимые доказательства. Если общение с человеком вызывает у вас лишь отрицательные чувства, если вы ощущаете опустошенность после контакта с кем-либо из своих знакомых, постарайтесь сократить взаимодействия до минимума, а также не посвящать их в свои переживания и глубокие чувства.

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