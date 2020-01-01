И не стоит на них за это обижаться.

Правило жизни, известное всем, но которое очень сложно принять: никто не обязан оправдывать ваши ожидания. И если многие правила хочется (а иногда даже нужно) опровергнуть, то вопрос ожиданий остается неизменным. Чего не нужно ждать от других, расскажет Ivona.

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1. … что с вами во всем будут соглашаться

Каждый человек требует уважения к своему мнению, целям, стилю жизни - это вполне естественно. Логично предположить, что мнение, противоположное вашему, также имеет право на существование. И вас не должно это возмущать или огорчать. Качество ваших убеждений не должно определяться общественным мнением, а общественное мнение не должно иметь влияние на то, что вы считаете правильным и справедливым.

7 ваших ожиданий, которые никто НЕ обязан оправдывать pinterest.com

2. … что вас будут уважать, если вы сами себя не уважаете

Впрочем, это касается и остальных чувств, которые вы можете проявить по отношению к себе, например, любви. Конечно, она - безвозмездна и мы часто влюбляемся или испытываем против своей воли симпатию к тем, кто по объективным причинам ее не заслуживает. Но не стоит полагаться, что занимаясь самоуничижением, кто-то все же сможет рассмотреть в вас бриллиант. Когда человек с уважением и любовью относится не только к посторонним и ближайшему окружению, но и к самому себе, он невольно начинает стремиться к лучшему, и становится лучшей, более совершенной версией себя, которая просто не может не вызывать симпатию.

3. … что к вам все будут относиться с симпатией

Это нужно принять - всегда будут те, кому вы не нравитесь. Просто физически невозможно быть хорошим человеком для каждого. Главное - чтобы мнение одного не определяло ваше к себе отношения. Ведь в противовес тем, кто считает вас не самой приятной личностью, всегда есть те, кому вы дороги. Все, что можно сделать - осознать это, и двигаться дальше.

7 ваших ожиданий, которые никто НЕ обязан оправдывать pinterest.com

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4. … что окружающие будут соответствовать вашим представлениям о правильном

Не нужно давить на кого-то, если его система ценностей отличается от того, что вы считаете правильным. Позвольте человеку оставаться самим с собой, и тогда он с благодарностью, вниманием и уважением отнесется к вашим несовершенствам. Принимать кого-то с его недостатками - значит научиться по-настоящему ценить его достоинства.

5. … что люди понимают ваши намеки

Такой супер-способностью обладает далеко не каждым. К тому же ваши намеки могут быть очевидными для вас, но совершенно неочевидными от окружающих. Не стоит на это обижаться. Если вы действительно хотите чего-то добиться, не стоит надеяться, что кто-то сможет прочесть ваши мысли, приложите усилие и сделайте хотя бы первый шаг: озвучьте свое желание. С такой информацией гораздо проще взаимодействовать.

7 ваших ожиданий, которые никто НЕ обязан оправдывать pinterest.com

6. … что кто-то внезапно изменится

Никому не нравится, когда его пытаются изменить. Поэтому не стоит ожидать, что ваши близкие с радостью примут вашу заботу с целью изменить их мнение, внешний вид, образ жизни и пр. Если вы не готовы принять человека таким, какой он есть, вам придется научиться жить без него. Заботьтесь о человеке из любви к нему, и он со временем переменится (по крайне мере в ваших глазах), а не из собственной прихоти, потому что он не вписывается в вашу систему ценностей

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7. … что жизнь наладится сама собой

Такое происходит крайне редко. Чаще - для того чтобы ваша жизнь изменилась к лучшему, человеку нужно прикладывать усилия. Это - закон жизни. Дорога возникает лишь под ногами идущего.

7 ваших ожиданий, которые никто НЕ обязан оправдывать pinterest.com

Ранее мы рассказывали, как перестать на всех обижаться.

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