Даже если вы от природы ужасно обидчивы.

Иногда обиды могут разрушить многолетнюю дружбу и порядочно подпортить нам жизнь. И хотя обижаться в целом - это нормально, чем реже мы прибегаем к этому, тем проще нам принять свои чувства и строить отношения с окружающими. Ivona расскажет, как перестать обижаться на каждую мелочь всего в пять этапов.

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Шаг 1: Успокоиться

Далеко не всегда можно объяснить обидчику причину своих чувств, тем более под воздействием бушующих эмоций. Если вы решили прекратить обиды, для начала вам нужно успокоиться: громкие крики и претензии вам не помогут. Главное - выбрать правильный способ выпустить пар, который не навредит вам, вашему окружению и не усугубит ситуацию. Например, холодный душ или просто слезы помогут немного облегчить боль обиды. Также можно поделиться своим несчастьем с человеком, который вас поддержит. Если к вам обратились со своей обидой, не нужно убеждать обиженного в том, что с ним действительно поступили несправедливо - это только усугубит ситуацию. Постарайтесь внимательно выслушать его, дайте понять, что вам ясна его боль и утешьте тем, что каждое событие в нашей жизни - всего лишь опыт, который необходимо пережить и двигаться дальше.

Как перестать на всех обижаться: 5 простых шагов pinterest.com

Шаг 2: Найти положительные моменты

Конечно, сперва это кажется абсолютно невозможным, а совет - и вовсе абсурдным. Что же может быть хорошего в том, что вас обидели? Не нужно торопиться, возьмите лист бумаги и ручку и запишите хотя бы 10-15 плюсов сложившейся ситуации. Что вы вынесли из полученного жизненного опыта, как вы сможете использовать этот урок в дальнейшем? Возможно, в следующий раз в аналогичной ситуации вы будете более осторожны или просто научитесь игнорировать нападки окружающих и двигаться к собственной цели? Поиск положительных моментов позволит вам взглянуть на свою обиду со стороны и найти правильно решение из сложившейся, неприятной для вас ситуации. Речь идет не об обесценивании ваших чувств (вы имеете полное право на любое их проявление), а о принятии, поиске путей утешения и избегания повторения ситуации в будущем.

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Шаг 3: Никто не может вас обидеть против вашей воли

Испытывать то, или иное чувство - решаем мы сами. Также самостоятельно человек определяет, что для него является обидным, а над чем можно посмеяться. В конечном счете, при желании обидеться, исковеркать можно любое, даже самое добродушное к себе обращение. Важно понять, что вы - не виноваты в том, что испытываете обиду, но сами принимаете решение: обижаться вам или нет. Рассуждая таким образом, никто не сможет вас обидеть лишь потому, что между слезами и истерикой и решением проблемы вы выберете второе, что и спасет вас от траты лишних нервных клеток.

Как перестать на всех обижаться: 5 простых шагов pinterest.com

Шаг 4: Определите причину обиды

Очень важно понять, что и почему вас так сильно задела сложившаяся ситуация. Но будьте честны с собой: если вы используете обиду, как инструмент манипуляции (например: ваш партнер не хочет делать то, что вы ему сказали; вы - вместо того чтобы объяснить ему важность этого поступка для вас, обижаетесь на партнера, заставляя чувствовать его виноватым и тем самым вынуждая его поступить так, как вам хотелось изначально), то вам стоит пересмотреть свой стиль общения с окружающими. Добравшись до первопричины обиды, вы сможете четко объяснить обидчику, что именно так сильно задело вас. Это поможет ему в дальнейшем не повторять ошибки, а вам, не испытывать обиду и стыд за эту эмоциональную вспышку.

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Шаг 5: Примите обидчика таким, какой он есть

Часто мы обижаем кого-то не со зла, просто не осознавая этого. Нужно учитывать этот факт, осуждая обидчика. Каждый имеет право на ошибку и не нужно спешить относиться к человеку с предубеждением. Весь мир не настроен против вас, люди - не всегда сволочи и идиоты, а для каждого поступка и реакции всегда есть какая-то первопричина (которая может меняться в зависимости от обстоятельств).

Как перестать на всех обижаться: 5 простых шагов pinterest.com

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