Неопровержимые аргументы для скептиков и одиночек.

Сегодня пары все чаще отходят от традиционных ценностей, предпочитая семье гостевой брак или свободные отношения. Исчезнет ли узаконивание отношений, как феномен, или все же у брака есть свои существенные преимущества? Жениться или не жениться - решать, конечно, вам. Ivona расскажет лишь о преимуществах заключения брака.

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1. Больше уверенности в отношениях

То, что узаконено, мы воспринимаем всерьез с большей бережностью. Заключая брак, мы добровольно берем на себя ответственность за счастье и благополучие другого человека. Пары, которые практикуют свободные отношения и гостевые браки добровольно отказываются от обязанностей, партнеры постоянно находятся в “подвешенном“ состоянии - вроде бы и не одиноки, но положиться могут лишь на себя.

Брак vs Сожительство: 7 доводов в пользу традиционных ценностей pinterest.com

2. Путешествия

Авиакомпании и гостиницы с большей готовностью идут на уступки, если о двухместном номере или местах рядом в самолете просят супруги, а не просто пары. К тому же в некоторых странах вас без штампа в паспорте просто не поселят вместе (в основном в мусульманских странах) - перед лицом закона вы - чужие люди, которым нельзя делить общий номер.

3. Переезд в другую страну

Если одному из супругов в связи с работой необходимо переехать в другую страну, оформлением его документов, как правило, занимается фирма, для второго уже имеющаяся рабочая виза и прочие преимущества партнера значительно облегчают процесс оформления визы и прочих сопутствующих документов. Люди, практикующие просто сожительство или гостевой брак, чаще всего предпочтут отношения на расстоянии длительному и сложному процессу переезда в другую страну. А отношения на расстоянии, как известно, очень редко заканчиваются хэппи-эндом.

Брак vs Сожительство: 7 доводов в пользу традиционных ценностей pinterest.com

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4. Ответственность и осторожность

Осознавая собственную важность для партнера и ответственность перед ним, люди, заключившие брак, становятся более осторожными: следят за своим здоровьем, задумываются о семейной безопасности и пр. По статистике семейные люди водят аккуратней и чаще пользуются ремнями безопасности.

5. Вам не придется объяснять свои взгляды на брак своему ребенку

Для малышей мама и папа - априори семья, документальная составляющая их мало интересует. Но со временем они начнут задавать неудобные вопросы (почему мы не такие, как все? Почему у мамы с папой разные фамилии?) и вам придется объяснить, почему вы приняли решение не заключать брак. Это будет длинный и сложный разговор, который во многом будет иметь серьезное влияние на представление ребенка о собственной будущей семье.

Брак vs Сожительство: 7 доводов в пользу традиционных ценностей pinterest.com

6. Имущество

В случае развода бывшим супругам гораздо проще разделить совместно нажитое имущество. Ля гражданских браков в законодательстве также есть отдельные пункты, но их легко оспорить (особенно если все договоренности были устными). В конечном итоге, прожив вместе долгие годы и накопив изрядное количество денег, недвижимости и прочего совместного имущества, в свободных отношениях вы просто можете однажды оказаться на улице без гроша в кармане.

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7. Работа над отношениями

Семейные пары больше мотивированы прилагать усилия для сохранения отношений и восстановления былой идиллии. Сожители с меньшей долей вероятности будут тратиться на профессиональную помощь и чаще предпочитают бегство реальному решению проблем.

Брак vs Сожительство: 7 доводов в пользу традиционных ценностей pinterest.com

Ранее мы рассказывали, почему мужчины боятся серьезных отношений.

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