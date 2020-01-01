Проблемы с их помощью вы не решите, а вот отношения могут серьезно пострадать.

Конфликтов и размолвок невозможно избежать даже самым идеальным парам. И в целом в этом нет ничего дурного, ведь сквозь призму ссор мы совершаем попытки наладить отношения. Так значит ссоры между партнерами - это хорошо? Вполне, но лишь в тех случаях, когда они действительно направлены на решение проблемы. Каких ссор следует избегать, расскажет Ivona.

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1. Регулярные ссоры с расставанием и примирением

Результатом каждой ссоры должно становиться решение проблемы, из-за которой возник конфликт, или хотя бы начало работы в этом направлении. Пары, которые каждый раз из-за мелочей затевают грандиозные скандалы с непременным хлопаньем дверью, используют их лишь для того, чтобы выплеснуть свой негатив на партнера. Каждый раз, уходя навсегда, и возвращаясь в отношения, как только страсти улягутся, возлюбленные только усугубляют ситуацию, предпочитая игнорирование реальному действию. Очень скоро, если не работать над отношениями, кому-то надоест уходить или возвращаться, поджимая хвост, как нашкодившая собака, а кому-то - перехочется принимать его (или ее) обратно.

4 самых разрушительных вида ссор pinterest.com

2. Ссоры с оскорблениями и рукоприкладством

Конечно, в пылу ссоры, все мы иногда говорим таким вещи, за которые нам впоследствии стыдно. Просто потому, что эмоции бьют через край и порой очень сложно остановиться. Такая чрезмерная реакция - плохой советчик в решении проблем в отношениях. Тем более что иногда просто жестокие оскорбления могут перерасти в драку и настоящие, регулярные унижения более слабого физически или психологически партнера. Каждый раз, оскорбляя свою половинку, задумывайтесь о том, что вы собственноручно вбиваете гвоздь в крышку ваших отношений и ступаете на скользкую дорожку токсичного поведения.

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3. Ссоры с вовлечением третьих лиц

Позвонить маме и рассказать, какой он негодяй, или нажаловаться его родителям и друзьям, чтобы они на него повлияли - к такой глупости хотя бы единожды, но прибегала каждая женщина. И не в детском саду, а уже в зрелом возрасте. А происходит такое лишь потому, что мы не умеем и не хотим учиться признавать свою неправоту, брать вину на себя и нести ответственность за свои поступки. Третьих лиц мы привлекаем для того, чтобы взвалить на них обязанности по определению правого и виноватого. Проблему, которая привела к ссоре, это не решит, а отношения в паре может серьезно подпортить.

4 самых разрушительных вида ссор pinterest.com

4. Молчаливые ссоры

Нас с детства учат тому, что во время ссоры кто-то должен быть умнее и промолчать. С одной стороны конфликт таким образом действительно сойдет на нет очень быстро - смысл разговаривать с безмолвной стенкой, которой, кажется, безразлично, что происходит вокруг. Иногда мы наказываем партнера молчанием и после того, как конфликт вроде бы улажен. Игра в молчанку - дело совершенно бессмысленное: проблемы не решает, а партнер постепенно привыкает к тому, что вы не выражаете собственных мысли и желания, значит их можно смело игнорировать и не принимать в расчет. Конечно, нам после громкой ссоры иногда хочется просто побыть в тишине и разобраться с мыслями. Но почему бы так и не сказать: “Любимый (любимая), мы оба на взводе и, боюсь, наговорим друг другу лишнего. Я с удовольствием выслушаю твою точку зрения, когда эмоции немного улягутся. А сейчас мне бы хотелось просто несколько минут тишины, давай вернемся к разговору через пару минут“.

4 самых разрушительных вида ссор pinterest.com

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