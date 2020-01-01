Все яснее и проще, чем кажется.

Все мы боимся серьезных отношений - это факт, ведь они предполагают и повышенную ответственность, и лишение некоторых свобод, с которыми мы не готовы расставаться. Но практически парализующих страх перед формулировкой “серьезные отношения“ испытывают почему-то те, кто всячески стараются показать, что не боятся никогда и ничего - мужчины. Каковы же реальные причины такого трепета, расскажет Ivona.

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1. Негативный опыт

Однажды обжегшись, мы с настороженностью относимся ко всему новому в нашей жизни. Мужчины не любят казаться уязвимыми, поэтому неудачный опыт прошлых серьезных отношений может заставить их избегать вступления в новые. Всему нужно время, не стоит требовать от своего возлюбленного больших шагов, ока его раны еще свежи.

Почему мужчины боятся серьезных отношений? 8 настоящих причин pinterest.com

2. Страх отказа

Раскрыть свое сердце и получить отказ - что может быть ужасней для гордости и чувств мужчины? Они неохотно раскрывают свое сердце, боясь, что их поднимут на смех. Страх отказа парализует, нередко представители сильной половины человечества предпочитают одиночество призрачной вероятности счастливого исхода отношений.

3. Проблемы с доверием

Проявляются, как правило, у тех мужчин, которые склонны к предыдущим двум пунктам. Отсутствие доверия к своей второй половине делает практически невозможным здоровое, гармоничное развитие новых, серьезных отношений. Над построением доверия необходимо работать, только терпение способно преодолеть подобные проблемы.

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4. Секреты

Они есть у всех, но далеко не все готовы ими делиться. Если мужчина считает, что его скелеты в шкафу могут серьезно испугать потенциального партнера, изменить его о нем мнение, он предпочтет не углубляться в новые отношения и не раскрывать свою душу так долго, насколько это возможно.

Почему мужчины боятся серьезных отношений? 8 настоящих причин pinterest.com

5. Свобода

Иметь возможность распоряжаться своей жизнью, временем и ресурсами без оглядки на кого-либо может стать для мужчины серьезным преимуществом для оберегания своего одиночества. Многие представители сильного пола воспринимают серьезные отношения, как деловой контракт, согласно которому они лишаются всех преимуществ и особенностей, которые делают их настоящими мужчинами в глазах общества. Поэтому нередко между свободой и отношениями они выбирают первое, пока на их пути не встретится та, рядом с которой они будут чувствовать себя максимально комфортно.

6. Незрелость

Развитие физическое и развитие психологическое далеко не всегда происходит с одинаковой скоростью. Если мужчина чувствует себя еще не достаточно зрелым для того, чтобы строить серьезные отношения, он будет довольствоваться случайными свиданиями и встречами, пока не будет достаточно готов для чего-то другого. В этом нет его вины, в этом нет вины его предыдущих партнеров, просто его время, как надежного и уверенного в себе партнера для романтических отношений еще не наступило.

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7. Нет перспективы

Практически каждая девушка сталкивалась с такой ситуацией, когда мужчина, находясь с ней в отношениях, напрочь отказывался от брака или каких-либо других проявлений серьезных отношений. Зато сразу после расставания он строит счастливую семью с другой женщиной. Это нормально, просто они казались не предназначены друг для друга. Не только женщины умеют чувствовать, есть ли у отношений будущее. Если мужчина в начале отношений или при знакомстве видит, что никаких перспектив развития с конкретной девушкой у него нет, он предпочтет отступить, нежели чем тратить и свое, и ее время.

Почему мужчины боятся серьезных отношений? 8 настоящих причин pinterest.com

8. Боязнь моногамии

Мужчин пугает вероятность, что всю их дальнейшую жизнь им придется провести с одной и той же женщиной. Поэтому они нередко выбирают не построение длительных, серьезных отношений. А призрачное разнообразие сексуальных партнеров, которое он сможет иметь, лишь ревностно оберегая свое одиночество.

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