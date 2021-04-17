Узнайте, чего категорически нельзя делать в субботу, 17 апреля.

Запреты дня 17 апреля 2021: Что нельзя делать на Иосифа Песнопевца freepik.com

В субботу, 17 апреля 2021 года, православные христиане чтут память преподобного Иосифа Песнописца. Другие названия праздника: «День Осипа», «Иосиф», «Зосима» и «Ольховые смотрины».

Что нельзя делать на Иосифа Песнопевца 17 апреля 2021?

много работать

выполнять тяжелые домашние дела

убивать журавля или хотя бы пытаться это сделать

Приметы и поверья на Иосифа Песнопевца 17 апреля 2021

Читай также: ТОП-3 проверенных глазури для паски от Татьяны Литвиновой Святого Иосифа называют Песнопевцем потому, что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Этих птиц считали защитниками от зла. Поэтому 17 апреля было принято молится журавлям.

Святого Иосифа называют Песнопевцем потому, что в его день начинал петь сверчок, и подавал голос журавль. Этих птиц считали защитниками от зла. Поэтому 17 апреля было принято молится журавлям. Кроме, того 17 апреля получило название «Ольховые смотрины». Люди верили, что дерево обладает целебными целебными свойствами. В этот день обычно появлялись ольховые «сережки», что предсказывали отличный урожай зерновых культур.

В народе говорили, если в этот день рано утром небо было желтовато-розового цвета, то погода в ближайшие дни будет теплой и ясной. Северный ветер обещал скорые дожди, а южный предвещал хороший урожай яровых.

Если 17 апреля на ольхе уже было листья, а на березе - нет, то летом будет много ливней. Если же наоборот, то летом ожидается засушливая погода.

Если на Иосифа Песнопевца много березового сока, то это говорит о том, что летом будет много дождей.

Другие праздники 17 апреля 2021

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Именины 13 апреля 2021

По православному церковному календарю День ангела отмечают Адриан, Амвросий, Вениамин, Георгий, Зосима, Иван, Иосиф, Каллиник, Мария, Никита, Никифор, Николай, Пафнутий, Феодор, Феона, Фервуфа, Фома, Яков.

По католическому – Аникет (Аницет), Екатерина.

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