ТОП-3 проверенных глазури для паски от Татьяны Литвиновой
Все любят самую вкусную часть пасхального кулича с глазурью! Собрали для вас топ-3 глазури для куличей, которые понравятся абсолютно всем! Советуем попробовать каждую из них!
Белковая:
- Белки - 100 г.
- Сахар - 200 г.
- Сахар ванильный - 10 г.
- Соль - щепотка
- Кислота лимонная - 0,5 ч.л.
Ягодная:
- Пюре из смородины - 50 г.
- Пудра сахарная - 270 г.
На желатине:
- Желатин - 10 г.
- Вода - 90 мл.
- Сахар - 200 г.
- Сок лимона - 1 ст.л.
Приготовление:
Белковая глазурь.
- Возьмите белки и сахар. Поставьте на водяную баню, чтобы яйцо не сварилось и сахар хорошо растворился.
- Добавьте лимонную кислоту, размешайте. Затем возьмите миксер и хорошо взбейте смесь до состояния безе. Можно украшать.
Ягодная глазурь:
- Самая простая. Для нее необходимо взять два ингредиента: пюре из смородины (перетертую через сито) и сахарную пудру.
- Добавляйте пудру в пюре и постоянно помешивайте до густого состояния. Дайте немного застыть глазури и можно украшать.
На желатине:
- Желатин залейте холодной водой. Смешайте воду вместе с сахаром и отправьте на плиту нагреваться. Как видим, что сахар растворился снимите его с плиты и немного остудите.
- Затем можно смешивать сироп с желатином. После того, как растворили желатин, начните взбивать.
- Важно! Эта глазурь очень быстро застывает, поскольку тем, что мы взбиваем ее, мы охлаждаем ее температуру, а желатин при понижении температуры очень быстро схватывается. Поэтому, сразу наносите глазурь на пасху.
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