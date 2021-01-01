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ТОП-3 проверенных глазури для паски от Татьяны Литвиновой

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Все любят самую вкусную часть пасхального кулича с глазурью! Собрали для вас топ-3 глазури для куличей, которые понравятся абсолютно всем! Советуем попробовать каждую из них!
ТОП-3 проверенных глазури для паски от Татьяны Литвиновой
ТОП-3 проверенных глазури для паски от Татьяны Литвиновой
www.instagram.com/tanita_litvinova/

Белковая:

  • Белки - 100 г.
  • Сахар - 200 г.
  • Сахар ванильный - 10 г.
  • Соль - щепотка
  • Кислота лимонная - 0,5 ч.л.

Ягодная:

  • Пюре из смородины - 50 г.
  • Пудра сахарная - 270 г.

На желатине:

  • Желатин - 10 г.
  • Вода - 90 мл.
  • Сахар - 200 г.
  • Сок лимона - 1 ст.л.

ТОП-3 проверенных глазури для паски от Татьяны Литвиновой
ТОП-3 проверенных глазури для паски от Татьяны Литвиновой
www.instagram.com/tanita_litvinova/

Приготовление: 

Белковая  глазурь.

  1. Возьмите белки и сахар. Поставьте на водяную баню, чтобы яйцо не сварилось и сахар хорошо растворился.
  2. Добавьте лимонную кислоту, размешайте. Затем возьмите миксер и хорошо взбейте смесь до состояния безе. Можно украшать.

Ягодная глазурь:

  1. Самая простая. Для нее необходимо взять два ингредиента: пюре из смородины (перетертую через сито) и сахарную пудру.
  2. Добавляйте пудру в пюре и постоянно помешивайте до густого состояния. Дайте немного застыть глазури и можно украшать. 

На желатине:

  1. Желатин залейте холодной водой. Смешайте воду вместе с сахаром и отправьте на плиту нагреваться. Как видим, что сахар растворился снимите его с плиты и немного остудите.
  2. Затем можно смешивать сироп с желатином. После того, как растворили желатин, начните взбивать.
  3. Важно! Эта глазурь очень быстро застывает, поскольку тем, что мы взбиваем ее, мы охлаждаем ее температуру, а желатин при понижении температуры очень быстро схватывается. Поэтому, сразу наносите глазурь на пасху.

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Теги: Пасха, Паска, глазурь, рецепты, Литвинова
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Источник: Ivona

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