Королевская семья объявила имена приглашенных на похороны принца Филиппа

Из-за коронавируса на церемонии прощания с герцогом Эдинбургским будут присутствовать только 30 человек.

Букингемский дворец обнародовал полный список приглашенных на похороны мужа королевы Елизаветы II, принца Филиппа. Имена гостей церемонии прощания опубликовали на официальном сайте королевской семьи.

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Кроме Елизаветы II, попрощаться с принцем Филиппом придут его дети, внуки, невестки, зять, родственники из Германии и несколько родственников со стороны королевы.

Полный список членов королевской семьи, которые будут присутствовать на похоронах принца Филиппа:

Елизавета II

Принц Чарльз с женой, герцогиней Корнуольской Камилой

Принцесса Анна и ее муж Тим Лоуренс

Принц Эндрю

Принц Эдвард и его жена, графиня Уэссекская Софи

Принц Гарри

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Сын принцессы Анны, Питер Филлипс

Сын принцессы Маргарет, граф Сноудон Дэвид Армстронг-Джонс

Дети принца Эдварда - Джеймс, виконт Северн и леди Луиза Виндзор

Дочь принцессы Анны, Зара Тиндолл с мужем Майком Тиндоллом

Принцесса Беатрис с супругом Эдоардо Мапелли-Моцци

Принцесса Евгения с мужем Джеком Бруксбэнком

Дочь принцессы Маргарет, леди Сара и ее муж Дэниел Чатто

Двоюродный брат королевы, принц Ричард, герцог Глостерский

Двоюродный брат Елизаветы II, герцог Кентский Эдвард

Двоюродная сестра Елизаветы II, принцесса Александра, Почетная леди Огилви

Внучатый племянник принца Филиппа, Наследный принц Баденский Бернхард

Внучатый племянник принца Филиппа, принц Гогенлоэ-Лангенбург Филипп

Внучатый племянник сестры принца Филиппа, принцессы Софи, принц Ландграф фон Гессен Донатус

Жена двоюродного брата принца Филиппа, графиня Маунтбаттен Бирманская, Пенелопа Кнатчбулл

Похороны мужа Елизаветы II состоятся в субботу, 17 апреля. 50-минутная служба пройдет на территории Виндзорского замка и будет транслироваться по телевидению и радио. Отметим, что принц Филипп не дожил два месяца до 100-летия.

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